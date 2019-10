Un automobiliste sauvé de la noyade par des policiers marseillais

Marseille

Ces cinq policiers n'ont pas hésité une seconde. Alors que de très fortes pluies s'abattent sur Marseille, et que l'eau monte dangereusement sous la passerelle de Plombières, juste avant la bretelle d''accès à l'autoroute A7, ils aperçoivent parmi les voitures en difficulté, un monospace flottant et "une main taper sur la vitre" raconte Sébastien, de la Police municipale de Marseille. Et d'ajouter : "On n''a pas hésité un instant, on a tout de suite sauté dans l'eau pour le secourir."

A plusieurs, avec leurs collègues de la police nationale, de l'eau jusqu'aux épaules, ils parviennent à ouvrir la portière et à extraire l'automobiliste de 30 ans pris au piège. "Il n'était pas blessé" poursuit Sébastien, "il ne semblait pas réaliser, il nous a dit qu'il avait essayé de casser la vitre, malheureusement sur les vitres teintées, le film fait que ça résiste beaucoup plus... " Il était temps, sachant qu'un quart d'heure plus tard, le niveau d'eau était monté au dessus du toit de la voiture.

A chaque grosse intempérie, le scénario se répète

Des policiers prépositionnés non loin de la passerelle de Plombières, car à chaque grosse intempérie, cette "cuvette" se remplit d'eau à une vitesse vertigineuse, des véhicules bloqués avec de l'eau à mi portière, d'autres qui tentent de faire demi tour, et gênent la circulation, un scénario qui se répète et que Nicolas, brigadier motocycliste de la Police Nationale ne connait que trop bien : "C'est une zone que l'on sait inondable _et on a de suite porté notre vigilance sur le secteur. On a bien fait parce que l'eau est montée dangereusemen_t. Des collègues ont dû aller racler les bouches d'égouts pour évacuer toute l'eau."

Il y a un an, une mère de famille avait déjà été prise au piège de la même façon.