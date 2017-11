Un Auxerrois au départ du marathon de New-York, malgré l'attentat à Manhattan

Au lendemain de l'attaque terroriste de New-York, qui a fait 8 morts et au moins 11 blessés, l'Auxerrois Franck Brelaud s'est envolé pour les Etats-Unis. Entre les messages de ses proches et les mails de précaution des compagnies aériennes, le quinquagénaire ne compte pas changer ses plans.

Au lendemain de l'attentat de Manhattan à New-York, qui a fait 8 morts et au moins 11 blessés, le maire de la "Grosse Pomme", a décidé de maintenir l'organisation du célèbre marathon ce dimanche. Une course à laquelle participe l'Auxerrois Franck Brelaud. A 51 ans, ce sera sa deuxième participation : en 2008, il avait bouclé les 42,195 km en un peu plus de 3 heures. Cette fois, "pas de pression : j'y vais plutôt pour profiter su paysage. J'ai d'ailleurs emmené mon appareil photo", confie l'Icaunais au moment d'embarquer à Roissy direction la côte Est des Etats-Unis.

"New-York, c'est le Grâal, la Mecque des marathoniens", ajoute Franck, qui devrait évoluer au milieu de quelques 50 000 participants, dont environ 3 000 Français. Le départ du pont Verrazano, le passage au milieu des gratte-ciel, les 10 derniers kilomètres au cœur de Central Park... la carte postale est belle.

Continuer à vivre

Mais il y a ce contexte. "Je ne dirais pas qu'il y a une appréhension. Je ne pense pas que ça va gâcher la fête", précise l'Auxerrois de 51 ans. "_Depuis ce mercredi matin, j'ai reçu plein de messages de mes proches me demandant "alors, tu prends l'avion quand même ?". Ce à quoi je réponds "oui"_. On vit avec ça malheureusement. Il y a une pointe d'amertume", confie Franck.

Je n'ai pas envie de changer mes plans : je vais prendre le métro, le taxi. Je compte bien me balader dans les endroits où il y a de la foule, comme à Time Square. On va continuer à vivre"

Messages de proches, mais aussi des compagnies aériennes pour rappeler quelques mesures de précaution. "J'ai reçu 3 mails en anglais, pour me dire que les contrôles seront renforcés au départ et à l'arrivée. Mais le pragmatisme l'emporte : je n'ai pas envie de changer mes plans : je vais prendre le métro, le taxi. Je compte bien me balader dans les endroits où il y a de la foule, comme à Time Square. On va continuer à vivre", explique le coureur icaunais.

Les autorités américaines vont renforcer les mesures de sécurité sur le parcours. On se souvient qu'en 2013, un attentat avait fait 3 morts et 264 blessés à Boston, à l'occasion du marathon. "Je pense que les amis américains vont faire ce qu'il faut pour que ça se passe au mieux. Souhaitons le", conclue le créateur de l'association Odysséa Auxerre.