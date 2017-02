Un auxerrois de 24 ans part le16 avril prochain au Groenland avec l'association Bout de vie

L'association crée en 2003 par Franck Bruno, sportif de l'extrême malgré une jambe droite amputée sous le genou ,emmène des jeunes en situation de handicap dans des voyages autour du monde pour leur faire prendre conscience qu'être différent peut aussi être une force

Rémi a toujours assumé son handicap : "c’est un handicap de naissance. J’ai une jambe plus courte que l’autre et j’ai appris à marcher appareillé. Je l’ai toujours bien vécu car j’étais bien entouré. » C'est grâce à sa maman, que Rémi a découvert l’association Bout de Vie. Franck Bruno, lui-même amputé de la jambe droite sous le genou a créée cette association en 2003 pour partager ses voyages avec des jeunes. « Chaque expédition, j’ai essayé au départ ou à l’arrivée qu’il y ait des gamins amputés pour qu’ils voient de leurs yeux que l’on pouvait faire des choses même sans un bras ou une jambe. Que l’on est différent mais que la différence peut aussi être une force. »

_La différence peut aussi être une force

Rémi participe à un premier stage en Corse, puis descend une partie du fleuve Yukon au canada avec Franck Bruno. A l’âge de 15 ans, il découvre l’Antarctique puis un premier voyage au Groenland en 2015. Des périples qui ont transformé le jeune homme selon Franck Bruno: « Quand j’ai rencontré Rémi pour la première fois, c’était lors d’un match de gala à Monaco. Il était réservé, timide, depuis c’est comme une fleur qui a éclot, il est épanoui. Aujourd’hui c’est un vrai boute-en-train, il a pris de l’assurance, de la confiance aussi »

Rémi Rapin participe à sa quatrième expédition avec Bout de vie en Avril © Radio France - Isabelle Rose

Rémi : « Franck a toujours aimé faire partager ses aventures et c’est quelque chose que j’ai aimé direct. C’est vraiment merveilleux pour des gens comme nous, qui avons un handicap de se dire que finalement on peut faire beaucoup de choses. » En avril 2017 Rémi Rapin et Franc Bruno seront de nouveau réunis au Groenland avec une dizaine de jeunes âgés de 16 à 24 ans pour une expédition de quinze jours en chiens de traineaux par moins trente degrés. Ces conditions extrêmes entraient une cohésion dans l’équipe, une vraie complicité entre les jeunes sur place et le but est vraiment de s’entraider.

Des expériences qui donnent aussi de l’assurance et de la confiance en soi. Pour preuve, Rémi a fait une partie de ses études de commerce à l’étranger, en Argentine. Le jeune homme de 24 ans est désormais technico-commercial dans le domaine du vin. Un métier qu’il a toujours voulu exercer.

C'est vrai qu'avec tous les stages que j'ai fait, on se rend compte qu'il y a pire que soi et après, on arrête de se plaindre

