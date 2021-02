Un Azuréen en appelle à la solidarité du président de la République

Depuis la mort de son fils en 2003, René Molinès se bat pour aider les enfants malades et leurs familles. Le Cannois a créé l'association Adrien du prénom de son fils emporté par une maladie orpheline incurable. En 15 ans, René Molinès s'est démené pour récolter des dons et organiser des événements pour soutenir les enfants grièvement malades et leurs familles. L'association Adrien a réussi à recueillir 900.000 euros. Avec cet argent, René Molinès a décidé de créer la Maison d'Adrien , un centre de vacances pour les enfants malades aux couleurs des super-héros. Ce centre installé à Pégomas près de Cannes, va permettre d'accueillir dix enfants malades et leurs familles. Un accueil de jour est aussi prévu pour une trentaine d'enfants. Une salle de spectacles permettra aussi aux enfants qui luttent contre la maladie de s'évader.

Le chantier a été lancé fin 2020 à Pégomas, il doit se terminer d'ici un an. Mais aujourd'hui les finances sont dans le rouge à cause d'une taxe d'aménagement et d'archéologie de 75.000 euros réclamée par les Finances publiques. René Molinès avait prévu cette taxe dans son montage financier. Mais le papa au grand coeur n'avait pas pu anticiper la crise sanitaire du coronavirus qui empêche l'organisation de tombolas, de lotos ou d'autres manifestations pour récolter des dons.

Le président de l'association Adrien demande une dispense de taxe pour sauver son projet

Face à cette situation, René Molinès en appelle au président de la République. L'Azuréen explique que la Maison d'Adrien est un projet d'intérêt public. Il demande à Emmanuel Macron de pouvoir être exonéré de la taxe pour poursuivre la construction de la maison pour les enfants malades. René Molinès a déjà contacté l'an dernier le Président de la République et son épouse mais le papa n'a jamais eu de réponse. Aujourd'hui, il a envoyé un mail à la présidence.

Un projet qui suscite un vaste élan de solidarité

La Maison d'Adrien est un projet largement encouragé et soutenu. L'entreprise de BTP de Cannes la Bocca qui construit le centre, Star Bâtiment a consenti une réduction de 250.000 euros. Le maître d'oeuvre Gota Construction de Mougins a aussi consenti un effort financier pour ce beau projet pour les enfants malades. Avec cette taxe de 75.000 euros, René Molinès lance un nouvel appel à la générosité. Une pétition et une cagnotte ont été lancée en ligne.