Un badge et une appli pour rassurer papa et maman quand les élèves rentrent en bus

Les bus scolaires du Grand Avignon envoient un message aux parents lorsque leur enfant est monté dans le bus.

A Villeneuve-les-Avignon, Rochefort-du-Gard, Vedène, Le Pontet, Roquemaure et Saze, 800 élèves de classes primaires montent dans le bus avec un badge bleu accroché à leur sac à dos ou cartable.

Le badge communique avec une application qui rassure les parents quand l'enfant est dans le bus. Ce dispositif Gmini est gratuit.

Badge détecté à la montée et descente du bus

A la sortie de l'école de Saze (Gard), Pauline rentre seule à la maison. Un petit badge bleu accroché à son sac à dos. Un lecteur détecte sa présence dans le bus. Pauline choisit une place au fond du bus à côté de son amie et pense alors à sa maman: "elle sait qu'on est dans le bus et qu'on sera là."

Rassurer les mamans et papas qui travaillent tard

L'application Gmini envoie un message à Alexina, la maman. Elle est vendeuse et rentre tard à la maison : "c'est très rassurant de savoir que mon enfant prend le bus aux bonnes heures. Quand on est une maman qui travaille, on n'est pas toujours à la sortie de l'école ou à l'arrêt de bus. Parfois on ne sait pas à quoi servent certaines de nos applis, celle-ci est justifiée pour savoir que nos enfants ne sont pas dans la nature. C'est formidable".

Sentiment de sécurité avec le bus

Au Grand Avignon, Sébastien Riou du service mobilité veut améliorer la relation de confiance avec les bus : _"l'enfant n'a rien à faire. Le terminal dans le bus capte le badge sur le sac à dos à proximité, même chose lorsque l'enfant descend du bus. Les parents peuven_t activer les notifications pour savoir que leur enfant est bien monté dans le bus, arrivé à l'école ou à l'arrêt de bus prés de la maison". Sébastien Riou ajoute : "avec cette appli, on peut aussi donner des infos en temps réel pour dire qu'il y aura un retard s'il y a un gros bouchon" sur le trajet du bus scolaire.

Des parents d'élèves demandent que ce badge Gmini soit aussi accroché au sac des collégiens. Le Grand Avignon y réfléchit.

Un badge connecté rassure la maman de Pauline qui rentre seule de l'école à Saze (gard) Copier