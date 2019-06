Un bar à chats vient d'ouvrir au Mans

Le concept existe déjà à Paris et dans plusieurs villes de France. Il s'agit de prendre un café, et de s'amuser avec des chats. Au "Mia house" au Mans, les gérants vont plus loin : ils proposent pour 60 euros les chats à l'adoption. Pour l'ouverture ce mardi, il y a six félins.

Le Mans, France

Les bars à chats, il en existe un peu partout en France et le concept est déjà bien connu voire "démodé". Et bien, pour le premier jour d'ouverture ce mardi de "Mia House", le bar à chats du Mans (situé Rue Victor-Bonhommet, près de la place de la République) les tables étaient quasiment toutes occupées. Le concept séduit toujours.

Lorène et Kavirajh Teerbhun, les gérants de "Mia house" © Radio France - Christelle Caillot

Vous pouvez adopter les six pensionnaires

Les gérants du bar à chats du Mans ont le sourire. Dès l'ouverture ce mardi matin, toutes les tables étaient quasiment occupées. Des clients qui s'amusaient avec les chats tout en dégustant un café ou un thé avec une part de gâteau.

Et dans cet établissement, "il y a actuellement six chats et pour soixante euros les clients peuvent même repartir avec l'un des félins" souligne Lorène Kavirajh, la gérante. "L'objectif, c'est que ces chats puissent retrouver une nouvelle famille . On va vraiment les mettre en valeur, parce qu'il y en a d'autres qui attendent derrière. Actuellement, on a par exemple, Mika le gourmand, Calinette la discrète, le petit Owen qui a été battu et qui est un peu peureux. On a aussi Baltus qui est très joueur. On travaille avec l'association Tabata qui recueille des chats de rues et qui nous fournit les animaux. Tous les chats sont sevrés, vaccinés et stérilisés".

Des clientes de Mia House qui jouent avec les chats © Radio France - Christelle Caillot

Des clients ravis et détendus

Frédéric a été l'un des premiers clients à pousser la porte de "Mia House", le bar à chats du Mans. Il avait suivi les préparatifs de l'ouverture sur les réseaux sociaux. "À peine arrivé, il y a déjà un chat qui est venu sur moi. J'ai quatre chats à la maison et je suis un fan de chats. J'avais vraiment envie de collaborer à cette ouverture en venant dès le premier jour, parce que je trouve que c'est important. Il y a beaucoup trop d'animaux dans la rue.

Aline est venue avec une amie prendre un café et elle est aussi ravie de l'ouverture de ce bar à chat : "on a joué un peu avec les chats, on leur a fait des câlins. C'est sympa, ils sont beaux . Et c'est un bon moyen de jouer avec eux quand on n'en a pas à la maison".

Et si les chats en ont marre du bruit ou des caresses des clients, ils ont un espace exclusivement pour eux au sous-sol de l'établissement avec plusieurs litières.

Par ailleurs au "Mia house", en plus du café et du thé (issu du commerce équitable), vous pouvez boire un chocolat maison, déguster des gâteaux maisons, quelques salades le midi et des tacos. Pour des raisons d'hygiène, l'espace cuisine est entièrement cloisonné.

Ouverture de "Mia House", 6 rue Victor-Bonhommet du mardi au vendredi de 11h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 19h00.