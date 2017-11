Un bar à vins de Cavaillon propose un repas chaud à un euro pendant l'hiver

Le bar à vins HN à Cavaillon met en place un repas solidarité pendant l'hiver. Pour un euro les clients peuvent avoir un repas chaud comprenant un potage, du fromage, du pain et un fruit.

C'est en regardant un reportage sur les Restos du Coeur que Nabil Hezlaoui a eu l'idée de proposer un repas à 1€ dans son bar à vins de Cavaillon. «Je me suis dit que moi aussi je pouvais faire un geste», explique le gérant qui a écrit sur sa vitrine en majuscules le mot «solidarité».

«Un moment convivial et humain», Nabil Hezlaoui, gérant du bar à vins HN

Tout l'hiver, les clients peuvent profiter d'un bouillon de légumes, un morceau de fromage, du pain et un fruit pour un euro symbolique. Les repas sont servis le midi, entre 10h30 et 11h30 ou le soir entre 17h30 et 18h30. Dès le premier jour, 16 personnes ont profité de cette formule que Nabil Hezlaoui ne réserve pas uniquement à ceux qui sont dans le besoin : «c'est pour tout le monde. Pour celui qui a des difficultés à la fin du mois, celui qui va travailler après. C'est aussi pour passer un moment convivial et humain.»