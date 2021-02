Un bar de Cambrai transformé en boutique de vêtements par solidarité

Emilie Caudron, gérante de Miss Coquette, Yvanna Chrissachos la responsable de magasin et les cogérants de l'Excentric Alexandre Poulain et Nicolas Dalmasse

Une pompe à bière décorée de sacs à mains, des mannequins et des chaussures sur le comptoir, pas de doute, Miss Coquette a bien investi ce temple de la fête cambrésienne. Après 3 mois et demi de fermeture à cause de la crise, la gérante Emilie Caudron bénit ce prêt de local

Vraiment pour nous, c'est une bouffée d'oxygène d'avoir pu rouvrir nos portes, on leur dit un grand grand merci, d'ailleurs il n'y a pas de mots pour dire ce qu'ils nous ont apporté, parce que c'est vraiment la détresse pour nous. C'est une troisième fermeture et le souci c'est qu'on a n'a pas de date de réouverture

Grâce à cette installation éphémère; la patronne espère sauver un peu les meubles et les clients sont au rdv, certains même qui n'ont besoin de rien, viennent juste acheter un article pour soutenir la commerçante "on ressent la solidarité des gens, ça fait du bien".

Bar à bières transformé en boutique de vêtements par solidarité à Cambrai © Radio France - Rafaela Biry vicente France bleu nord

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Pour les cogérants du bar qui se sont inspirés d'un exemple marseillais ce coup de pouce était logique

Autant que l'établissement serve à quelque chose, ce qui est important c'est qu'elles puissent travailler, on a fait notre bonne action, Alexandre Poulain

C'est une période difficile pour tout le monde, ça devient normal de donner un coup de main, c'est bien et ça fait revivre l'établissement. Rien que de revoir l'enseigne allumée, ça nous fait plaisir, Nicolas Dalmasse

Une enseigne qui reste donc allumée du mardi au samedi au 64 avenue de la victoire près de la cathédrale à Cambrai.