Contre le pass sanitaire, un bar dijonnais lance à appel à la fermeture

"Nous sommes épuisé.es par ces conditions de travail et ne pouvons pas travailler sereinement". Contre le pass sanitaire, le "Café Chez nous", à Dijon, décide de fermer ses portes à partir du samedi 14 août 2021. Et appelle les autres à en faire autant.

Le pass sanitaire, en vigueur dans les bars et restaurants depuis le 9 août, continue de faire débat au sein même de la profession. Illustration à Dijon, avec le "Café Chez nous", installé près des Halles. Dans un communiqué publié jeudi 12 août 2021, le bar lance l'appel suivant, pour protester contre la nouvelle règlementation : "Nous (patron.nes et salarié.es) déciderons de fermer notre établissement le samedi 14 août, pour protester contre cette loi qui nous plombe le moral et nous fait faire un boulot de flic. Nous appelons tous les bars, restaurants, cinémas, salles de concerts, bibliothèque, etc. (tous lieux à qui le gouvernement impose le contrôle du pass sanitaire) à faire de même". Contacté par France Bleu Bourgogne, l'établissement indique ne pas savoir quand il rouvrira, après ce premier jour de fermeture samedi.

Le communiqué complet

Le communiqué du Chez Nous - Chez Nous