Un bar niçois épinglé par SOS racisme

Après le scandale des plages privées de Juan-les-Pins cet été, un établissement niçois est épinglé par SOS racisme.

Un bar-restaurant situé sur le quai des États-Unis : "le Movida". Des testing ont eu lieu vendredi dernier dans plusieurs villes de France dont Nice et près de 20% des boîtes de nuit et des bars testés dans le pays, ont pratiqué la discrimination selon l'association. Dans l'établissement niçois des personnes noires ou d'origines magrébines, se seraient vu refuser l'entrée. Selon Hermann Ebongue le Secrétaire Général de SOS Racisme, l'association va "interpeller les préfets des six départements concernés dont celui des Alpes Maritimes, comme nous l’avions fait à la suite des testings réalisés l’été dernier sur les plages privées, pour qu'ils convoquent les professionnels de la nuit (ou de leurs représentants) afin de leur rappeler l'interdiction qui leur est faite de sélectionner leur clientèle, qui plus est sur la base de critères explicitement prohibés par la loi".

ⓘ Publicité

"Nous accueillons tout monde, il n'y pas de racisme" s'indigne le patron de ce bar

Le patron de l'établissement que nous avons joint se dit scandalisé par ces accusations et réfute tout racisme de sa part ou de ses employés dans son bar.