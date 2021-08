Un bar niortais est le premier établissement de nuit à rouvrir dans les Deux-Sèvres depuis 17 mois

Fin de 17 mois de calvaire. Le Chamboul'Tou, à Niort est le premier établissement de nuit des Deux-Sèvres et de la Vienne, à rouvrir ses portes depuis 1 an et demi, ce jeudi 5 aout, 22 heures. Mais son gérant, Tony Moinard, reste sceptique sur les mois à venir.

Tony Moinard a pu rouvrir la porte et rallumer les lumières après 17 mois de calvaire. Son bar de nuit, le Chamboul'Tou, à Niort, est le premier établissement de nuit à rouvrir dans les Deux-Sèvres depuis le début de la crise du COVID-19. Même dans la Vienne voisine, aucune boite ni bar de nuit n'a encore ouvert.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sourire sur les visages du gérant et des clients, peu nombreux à l'ouverture

Les clients attendent devant la porte en fer forgé avant même l'ouverture, prévue à 22 heures. Certains privilégiés ont le droit de rentrer, en montrant le pass sanitaire obligatoire, pour pouvoir profiter de la piste de danse et du bar qui n'ont vu personne, aucun client depuis le 14 mars 2020, date de la dernière soirée au Chamboul'tou. Après quelques minutes, une dizaine de clients discutent, attablés, le sourire aux lèvres. "Préparation au top, on se met sur son 34, ça va être "pump it up". Je vais vous faire un concert au micro", lâche Agathe, 23 ans. Elle s'est précipitée au Chamboul'tou quand elle a su qu'il ouvrait, comme son collègue, Merlin. "On a été privés de sortie comme celle-là pendant plus d'un an, et enfin à Niort, il y a un bar ambiance qui rouvre", lâche-t-il. Même s'il est déjà sorti depuis le 9 juillet dans des boites de nuit de La Rochelle (Charente-Maritime).

Le gérant du Chamboul'tou, Tony Moinard, aussi, est heureux. Il s'est décidé à rouvrir parce qu'il ne pouvait plus attendre. "L'idée, c'est que les gens qui franchissent la porte du bar, essaient d'oublier tout ce qui se passe en ce moment, de profiter de la soirée le plus pleinement possible. J'espère qu'ils vont kiffer tout simplement", sourit-il. Il parle de l'adrénaline qui revient en même temps que les clients mais garde quand même quelques inquiétudes.

Inquiétudes sur le pass sanitaire et le retour des clients

Tony Moinard est sceptique sur le pass sanitaire et ses conséquences, comme beaucoup de ses collègues. "Il y a beaucoup de mes clients qui ne sont soit, pas vaccinés, soit en cours de vaccination, c'est le cas de près de 25% d'entre eux. Ca veut dire que je vais peut-être récupérer 50 à 60% de ma clientèle d'ici la fin de l'été. Tous les gérants de discothèques se posent la même question : où sont passés nos clients ?", soupire-t-il.