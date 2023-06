Un bar, une agence postale, un gîte et une salle des associations réunis au même endroit à La Roë

Pari réussi à La Roë, un village situé dans le Pays de Craon. Les habitants, les artisans, les entrepreneurs et les élus du coin ont uni leurs forces pour dynamiser le centre-bourg et pour permettre à la commune de disposer d'un lieu regroupant plusieurs services : un bar associatif, une agence postale, une salle associative, des chambres destinés aux travailleurs de passage. "Nous avons hâte de vous accueillir dans ce nouvel espace convivial et animé" se félicite la municipalité dans le bulletin de la commune.

Le café sera ouvert le week-end et ce sont des bénévoles qui en assureront le bon fonctionnement. Le coût de ce projet de revitalisation est de 320.000 euros.