Les trafiquants de drogue installent un barrage filtrant au Mas de Mingue, à Nîmes

Un barrage de chariots de supermarché au cœur du quartier Mas de Mingue, à Nîmes. Un barrage installé sur la rue principale, l'avenue Monseigneur-Claverie. Un barrage pour ralentir et contrôler la circulation des voitures comme des piétons et ainsi protéger un trafic de drogue.

Ce barrage a été installé courant janvier, autour du 20. Il est en place depuis une quinzaine de jours. La police l'a démantelé une fois, il a été remis en place. De nouveau le jeudi 3 février, la police est intervenue pour faire place nette, le soir même les trafiquants remettaient en place des poubelles et des planches pour le reconstituer. "Ici, on vit en baissant la tête" disait une femme en faisant ses courses au marché du Mas de Mingue, jeudi matin, à moins de 200 mètres de l'emplacement du barrage.

Un marché enserré entre les barres d'immeubles et très nombreuses sont ces femmes à parler : "Quand je viens au marché, je ne passe jamais par devant, c'est pas sécurisant, je passe toujours par derrière." Une autre d'enchaîner : "On a peur pour les petits, que quelqu'un lui dise : Tiens, voilà 100 euros, tu te mets là-bas et tu guettes." Tout à côté d'elle, la réponse fuse : "Dieu merci, mes enfants sont sortis d'affaire : ingénieur, infirmier..." Beaucoup pensent à partir bien sûr, comme Hasnaa : "J'ai envie de partir, pour ma fille de 20 ans qui a peur... c'est la première chose à faire pour 2022, je me concentre là-dessus, partir."

Elle n'est pas la seule à vouloir déménager. Ne plus vivre au Mas de Mingue, ne plus être obligée de franchir ce barrage. Hasnaa va au centre Jean Paulhan une fois par semaine pour des papiers, elle s'est butée à ce barrage et ne tient guère à en parler : "Avec deux jeunes, ça c'est mal passé. J'ai eu très peur. Si je vous en parle, c'est que je n'ai pas oublié l'image. J'ai rien demandé et je me suis retrouvée dans cette scène-là." Ne plus revivre ces scènes, ces contrôles en pleine rue pour protéger un trafic de drogue, tous les habitants le souhaitent mais nombreux se sentent désarmés comme le disait l'un d'eux : "C'est pas à nous les habitants d'agir, c'est à la police. Mais ils savent tout ça."