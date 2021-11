Un bassin olympique verra bien le jour dans l'agglomération du Mans

Fin octobre, un message de Stéphane Le Foll sur le réseau social Twitter avait suscité l'incompréhension et même la colère de certains licenciés de natation en Sarthe. Le maire du Mans qui avait visité à Dijon, un bassin extérieur chauffé - un bassin nordique - avait écrit : "Un exemple que nous suivrons au Mans". Cette information avait rapidement fait bondir le président du comité départemental de natation. "Je n'en dormais plus la nuit !", témoigne Denis Vaupré. Pour lui, cette nouvelle signait l'arrêt du projet de piscine olympique dont il était question dans l'agglomération mancelle depuis plus d'un an et demi. Le dirigeant avait alors réuni ses collaborateurs pour tenter d'organiser la riposte.

Soulagement du comité départemental de natation

Denis Vaupré raconte à France Bleu Maine avoir depuis reçu un appel de l'adjoint au maire du Mans chargé des sports, lequel lui a assuré, rapporte-t-il, que "rien n'était fait". Et qu'il était bien question de construire un bassin olympique pouvant accueillir les licenciés et nageurs de haut niveau. "Si un bassin nordique avait vu le jour, nous aurions pu nous entraîner dehors mais nous n'aurions pas pu recevoir de compétition pendant l'hiver. Quant aux compétition estivales, elles n'auraient pu être que de niveau départemental ou régional", argumente le président du comité départemental de natation de la Sarthe. Denis Vaupré se dit aujourd'hui "soulagé".

Une réunion en décembre pour relancer le projet

Pour faire avancer le dossier, une réunion doit prochainement être organisée avec les élus et le comité départemental de natation (sans doute en décembre). Denis Vaupré compte bien alors rappeler le projet qui lui tient à cœur. "Le bassin idéal doit mesurer cinquante mètres et disposer de dix lignes d'eau pour pouvoir recevoir des championnats de France et des championnats d'Europe", détaille le dirigeant. "La piscine doit comporter des gradins. Le complexe doit aussi comporter un bassin de récupération de 25 mètres avec six lignes d'eau dans lequel on peut pratiquer le waterpolo et la natation synchronisée. Cette piscine doit également être équipée d'un chronométrage électronique", précise Denis Vaupré.

A quel endroit?

Le lieu d'implantation de cette piscine olympique doit également être évoqué lors de cette réunion. "Je la verrais bien du côté d'Antarès. Il y a pas mal de place à côté du MMArena. Je trouve que ça ferait un beau complexe sportif", argumente le président du comité départemental de natation (1.300 licenciés en novembre, 2.000 espérés d'ici juin 2022). Denis Vaupré espère un lancement du chantier à la fin de l'année prochaine et une inauguration en 2024.