La Rochelle

L'année commence bien pour Claude, un ancien maçon sans domicile fixe depuis 1 an : il est désormais propriétaire d'un petit voilier de 7,20 m qui sera son logement définitif après quelques travaux d'ici à fin février.

"J'ai un chez moi, enfin" dit Claude, très ému sur le ponton du port des minimes à La Rochelle "c'est le début d'une nouvelle vie, je vais pouvoir prendre mes filles un week-end, c'est un nouveau départ". A ses cotés, Cyril sourit en le regardant. Les deux hommes se sont rencontrés il y a un mois, via Facebook. Cyril a d'abord proposé d'héberger Claude, dans son propre voilier. Claude a tenu à lui verser 100€, un loyer que Cyril a mis de coté. Cyril a ensuite eu l'idée de lancer une cagnotte sur internet, via le site Leetchi.

France Bleu La Rochelle a relayé son appel quelques jours avant noël. Et le miracle à eu lieu : une quarantaine d'internautes a versé de quelques euros à 200 euros ! "Quand j'ai ouvert la cagnotte, je l'ai fait circuler dans mon réseau social proche" raconte Cyril "en me disant que si chaque personne donne 10€, on arrivera facilement à 1 000€" la somme nécessaire pour acheter le bateau. Début janvier le compteur affichait 1 307€, Claude a signé l'acte d'achat du bateau samedi 13 janvier 2018.

Le "pt'it navire", le bateau-logement dont Claude est désormais le propriétaire © Radio France - Marie-Laurence Dalle

"J'y croirais quand Cyril me dira vas-y Claude, tu peux t'installer définitivement je vivrai à bord

Pour l'instant, Claude à un peu de mal à croire qu'il est sorti de la rue "J'y croirais quand Cyril me dira : vas-y Claude, tu peux t'installer définitivement à bord. Personne ne pourra m'expulser, personne ne pourra me faire quoi que ce soit".

Ne plus dormir dans la rue, pour Claude ça veut dire "ne plus avoir à s'inquiéter si demain on sera vivant, si on aura ses affaires, si on ne sera pas dépouillé, et dormir sur ses deux oreilles". Lorsqu'il a été hébergé sur le voilier de Cyril, mi-décembre, il a mis trois jours à ne pas se réveiller quand il entendait un bruit. "Maintenant je dors sur mes deux oreilles" dit Claude, dans un grand sourire. "Après, j'essayerai de trouver un petit boulot, et après je penserai à ma santé" ajoute-t-il, alors qu'il a souffert la nuit précédente d'une rage de dents qui l'a empêché de dormir.

Avant de pouvoir s'installer à bord, Claude et Cyril vont installer une cloison à l'intérieur du bateau, afin de créer une cabine qui permettra à Claude de recevoir ses deux filles agées de 9 et 10 ans. Il y a surtout "un gros coup de peinture à remettre à l'intérieur, les housses des couchages à changer, et un gros coup de lessive intérieure" détaille Cyril.

La cagnotte court toujours, elle ne s'achèvera que fin mars

"Je remercie tous les gens qui ont donné" dit Claude, dont la voix chevrote un peu d'émotion quand il évoque ses bienfaiteurs comme lorsqu'il parle de ses filles. La diffusion du reportage sur les ondes, mi-décembre et l'article internet sur le site de France Bleu La Rochelle ont déclenché les premiers dons. "Fin décembre, on avait déjà 700€" raconte Cyril. La newsletter du port de plaisance qui a relayé l'information a permis en trois jours de dépasser les 1 000€ nécessaires à l'achat du bateau. Mais "la cagnotte court toujours", rappelle Cyril "le surplus permettra de payer la place de port, de faire les travaux, et aussi d'acheter des vêtements à Claude". L'ancien maçon sans abri touche le RSA, ce qui lui permet de ne pas s'inquiéter pour les mois qui viennent.

" Avec pas grand chose, on peut sortir quelqu'un de la rue" Cyril, chauffeur de car et bienfaiteur

"Avec pas grand chose au départ on est arrivé à offrir un toit à une personne qui n'en avait pas" souligne Cyril. Il ne prétend pas loger tous les SDF sur des bateaux, la direction du port de plaisance n'y serait pas favorable et "il faut tomber aussi sur des personnes comme Claude qui veulent s'en sortir" ajoute Cyril. Mais le chauffeur de car de Croix Chapeau pense que "si l'ensemble de la population donnait ne serait-ce qu'1€ on n'aurait pas besoin des associations pour sortir les gens de la rue".

La cagnotte "un toit pour Claude" continue jusqu'à fin mars sur le site Leetchi. Vous pouvez continuer à donner en cliquant ici