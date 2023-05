Un beau dialogue entre le Festival de Cannes et la CGT

"Nous parlons dans un beau dialogue avec la CGT". C'est par ces mots que le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, a commenté, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant festival, les possibles coupures de courants en guise de protestation contre la réforme des retraites. "Concernant les choses annoncées dans la presse sur d'éventuelles coupures d'électricité ou troubles sociaux (...), nous parlons dans un beau dialogue avec la CGT. Rien pour l'instant, pour ce qui nous concerne, n'est annoncé. On verra bien" a-t-il précisé.

Un lieu parfait pour faire écho

Depuis plusieurs semaines, la CGT avait en effet émis l'hypothèse de coupures de courant. Des hypothèses jamais précisées, jamais affirmées. Thierry Frémaux s'est donc voulu rassurant mais pas dupe: " Le Festival de Cannes est un endroit à la fois protégé pendant 15 jours et, en même temps, toujours l'objet d'un certain nombre de revendications car il leur fait écho plus fortement". Ajoutant qu'il "y aura des revendications ou des moments d'expression".

La préfecture interdit les rassemblements sur voie publique

De son côté, malgré un arrêté préfectoral interdisant toute manifestation à Cannes, dans un périmètre restreint autour de la Croisette pendant le Festival (du 16 au 27 mai), la CGT a annoncé samedi différentes actions dans le cadre de son opposition à la réforme des retraites.

Un rassemblement dans un lieu "privé"

De plus, ce vendredi, de 13H00 à 15H00, elle compte réunir les salariés du secteur de l'hôtellerie pour un rassemblement fixe, sur le parvis du Carlton, un lieu privé et donc exclu de l'interdiction prise par la préfecture.