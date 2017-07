Un Beaucairois de 8 ans et demi assistera au défilé du 14 juillet à Paris

Du haut de ses huit ans et demi, Bastien Beaumel préfère voir les choses de ses propres yeux. Il a donc écrit au président de la République pour lui demander de voir le défilé du 14 juillet. Un mois et demi après, l'invitation arrivait dans la boîte aux lettres.

Tout lui paraît si simple, à Bastien. Il avait envie de voir le défilé, il a écrit au président de la République, qui l'invite. Rien de plus normal pour ce Beaucairois élève en CE2. Abonné depuis deux ans au journal Le Petit Quotidien, les reportages sur l'élection, les candidats ou l'Élysée ne le satisfaisaient pas entièrement. Il voulait voir, de ses yeux. Ses parents l'ont regardé faire, sa mère a corrigé les fautes et glissé les formules de politesse... on a écrit à l'Élysée comme on écrirait au Père Noël. On écrit, après il fait ce qu'il veut, dit-elle.

Bastien Beaumel Copier

Il y eut un après. D'abord une demande de précisions et de coordonnées puis un peu plus tard, l'invitation : "M. le président de la République prie M. Bastien Beaumel de bien vouloir assister..." Une invitation qui a fait un gamin heureux : "j'ai failli pleurer de joie en la lisant". Une invitation qui se traduit par un voyage de 3 jours à Paris avec ses parents, voyage qui mélangera défilé militaire et tourisme. Et une obligation pour Bastien, faire signe s'il le peut à ses grands-parents qui tenteront de l'apercevoir devant leur télévision.