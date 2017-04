Un bébé bonobo à la Vallée des Singes de Romagne

Un bébé bonobo a vu le jour au parc de la Vallée des Singes situé à Romagne dans la Vienne. Il est né ce mercredi. Une bonne nouvelle pour le parc animalier qui enregistre ainsi une 6ème naissance de bonobos.

Lolita et Franck sont ravis. Les soigneurs des Bonobos ont découvert au matin du mercredi 12 avril un bébé . Il est né dans la nuit. C'est le petit d'Ukela, une femme dominante du groupe âgée de 31 ans. Elle a donc donné naissance à son 5ème bébé, son 2ème né à la Vallée des Singes. Le bébé et la maman se portent très bien. Il a une très bonne position et reste accroché au ventre de sa mère .

C'est une fille en pleine forme !

Dès le premier jour, le bébé a fait une sortie sur son île. Et pas très loin il y avait son grand-frère Moko, âgé de 5 ans. Après les premières constatation, les soigneurs confirme qu'il s'agit d'une fille. L'équipe de la Vallée des Singes se félicite de cette 6ème naissance sur le parc qui assure -t-l'équipe devient "une référence dans l'accueil des bonobos".