Un bel été pour le tourisme sur le plateau de Millevache

De mémoire d'habitants, ça fait longtemps qu'on avait pas vu ça. Le plateau de Millevache a été très fréquenté cet été par les touristes, une conséquence de l'épidémie de COVID et des restrictions de circulation. De nombreux Français habitués à partir à l'étranger se sont rabattus sur des destinations françaises et donc, notamment, le plateau.

Un phénomène bien visible au niveau de l'ensemble de la Creuse, puisque les Gites de France du département ont enregistré des niveaux records d'occupation, avec un pic au mois d'août : près de 94%, 15 points de plus que l'année dernière.

Les habitants du plateau ont donc remarqué, souvent avec un certain plaisir, le retour des touristes. Le nombre de campings-cars notamment a étonné. Marc, un habitant de Faux-la-Montagne, remarque par exemple dans un sourire amusé que ça a "posé quelques petits problèmes de circulation", même si on exagérerait très largement en parlant de bouchons : "on n'ira pas jusque là, on va parler de quelques ralentissements".

Les plages du lac de Vassivière ont connu un beau succès également. A tel point que Mado, une autre habitante de Faux-la-Montagne, les a désertées au mois d'août : "je n'y suis pas allé du tout pendant tout le mois d'août. Jusqu'au 20 juillet, oui, quand même, c'était très bien et puis après on est resté un petit peu chez nous. Pour éviter la foule ! On est là pour ça nous quand on vient à Faux, pour éviter la foule".

La fréquentation a fait les affaires des commerçant locaux, le patron du Proxy de Royère-de-Vassivière a noté lui aussi une augmentation du nombre de clients par rapport à un été normal : "depuis juillet, on sent bien l'augmentation de fréquentation sur le secteur du lac. On est habitué à une hausse de la fréquentation en juillet - août mais là ça été bien marqué. Notre chiffre d'affaire a augmenté d'environ 20%".

Autre succès de l'été, les véloroutes. Les compteurs déposés par le département ont permis de noter une augmentation de fréquentation de 38% par rapport à l'année dernière.