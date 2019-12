Un belge devient champion du monde des maîtres d’hôtel à Auxerre

Auxerre, France

Le Belge Ief vanhonnacker, 42 ans remporte le championnat du monde des maîtres d’hôtel qui s'est déroulé lundi à Auxerre (Yonne). Il a été le plus talentueux dans les épreuves de mise en place de table, flambage, découpe et présentation de menu, mais pour ce formateur d'école hôtelière (à Coxyde en Belgique) , la victoire n'est pas le plus important : « J’ai toujours fait des concours, parce qu’on apprend beaucoup » explique t-il, « au fur et à mesure, on progresse. Il ne faut pas faire des concours juste pour gagner».

Un concours préparé depuis des mois

Apprendre, répéter le geste juste, enchaîner de façon fluide une présentation, Avant de gagner, il y a tout une mécanique à faire et à refaire cent fois dans sa tête. « Les dernier mois avant le concours, on travaille 24 heures sur 24 » raconte le nouveau champion du monde « même dans votre lit, vous penser à ce que vous pourriez faire pour être meilleur ».

Et quand l'art de la découpe ou du flambage est maîtrisé, il faut parfois lutter contre soi même en concours, contre ce stress qui peut vous faire commettre un faux pas : "le stress, c’est un grand risque d’erreur, ça peut aller très vite » concède t-il « pour réussir il faut aussi un peu de chance ».

Huit Finalistes et 7 nationalités ont participé à ce championnat du monde des maîtres d’hôtel au lycée Vauban d'Auxerre © Radio France - Thierry Boulant

Une source inspiration pour les lycéens de Vauban

Et de la chance, Baptiste Solé, étudiant en BTS au lycée Vauban en a eu, il a été tiré au sort pour être en quelque sorte l'aide de camps du champion belge pendant le concours. « Pour la découpe par exemple, je lui apportais le poulet et la garniture, explique le jeune homme.

Ce travail de petite main, est une véritable source d'inspiration pour Baptiste : « ça nous apprend la rigueur d’un concours et le métiers en lui même » reconnait-il, « on voit ou notre carrière pourrait nous mener un jour. »

En tout cent étudiant du lycée Vauban ont travaillé à l'organisation de ce championnat du monde et ont vécu cette expérience hors du commun. « C’est la rencontre de l’éducatif et du monde professionnel » explique Capucine Vigel proviseur du lycée Vauban, » c’est vraiment un trait d’union avec le modèle de l’excellence, et une source de motivation pour nos jeune pour être performant et aimer ce beau métier ».

Le maître d’hôtel : un metteur en scène du repas

Un métier qui est bien autre chose que celui d'un simple porteur d'assiettes, le maître d'hôtel est plutôt une sorte de metteur en scène de votre repas, un artiste qui apporte un peu de magie à votre table.

Ce championnat du monde, deux français prennent ex-æquo la deuxième place : le bourguignon Valentin Mérot qui officie au relais Bernard Loiseau à Saulieu (en cote d'or) et Elsa Jeanvoine qui évolue à l’Auberge de la poutre à Bonlieu (Jura).