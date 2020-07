Un bénévole des Restos du cœur positif au coronavirus, le Camion du cœur suspendu jusqu'au 17 août

L'association Les Restos du Cœur est contrainte de suspendre son Camion du coeur et donc de servir des repas chauds en raison de la contamination d'un bénévole au coronavirus.

À Laval, les Restos du cœur suspendent la distribution alimentaire itinérante du Camion du cœur jusqu'au 17 août. La semaine dernière un des bénévoles a été déclaré positif au coronavirus. Il participait justement à ce type de distribution.

Le Camion du cœur ne fera donc plus étape devant l'église Saint-Jean de Laval et dans la rue des sports. Un coup dur pour l'association mais surtout pour ses bénéficiaires. Les bénévoles réfléchissent à un système de distribution alternatif pour assurer des repas chauds à ceux qui en ont le plus besoin.