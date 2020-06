Un bien étrange 6 juin au cimetière américain de Colleville-sur-mer

C'est un lieu qui incite déjà au recueillement. Avec ses près de 10 000 croix blanches qui surplombent la mer sur les hauteurs d'Omaha Beach. Mais un calme supplémentaire règne sur ce petit bout de territoire américain situé à Colleville-sur-mer dans le Calvados. "On entend bien les oiseaux chanter" remarque Scott Desjardins le super intendant du cimetière.

Scott Desjardins, super intendant du cimétière américain de Colleville-sur-mer. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Pour faire face aux contraintes sanitaires, il a dû mettre en place tout un sens de circulation. "Le centre des visiteurs est fermé, et tout le personnel est déployé dans les allées pour guider les visiteurs". Ces derniers ne doivent pas se croiser. Et ne peuvent pas non plus s’approcher des croix, sauf cas exceptionnel. "Une personne nous a demandé il y a trois semaines si elle pouvait venir déposer 31 roses devant des tombes, nous avons accepté, elle a pu être accompagnée par un guide, c'est au cas par cas".

260 visiteurs par jour contre 11 000 l'an dernier

Les visiteurs doivent aussi s’inscrire pour venir. "Ils ne doivent pas être plus de 150 en même temps dans le cimetière. Mais en moyenne ils ne sont que 260 par jour" poursuit Scott Desjardins. Quand l’an dernier, le cimetière en a accueilli jusqu’à 11 000 à cette période. Le souvenir de la cérémonie franco américaine avec Donald Trump et Emmanuel Macron semble complètement irréel.

L'an dernier, la cérémonie franco américaine présidée par Emmanuel Macron et Donald Trump avait rassemblé près de 12 000 personnes pour le 75ème anniversaire du débarquement. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Les rares visiteurs ont du coup le sentiment de vivre un moment particulier. "On a l'impression d'être seuls au monde, confie Lise, c'est apaisant". "Mais pour un 6 juin, c'est quand même étrange, renchérit Thomas, ça rajoute en émotion, mais on espère que l'an prochain, on aura retrouvé le cours normal des choses". Comme l’espère aussi certainement les vétérans américains et les familles des GI's qui reposent ici et qui pour certains n’auront pas pu, pour la première fois, venir se recueillir.

Thomas et Kevin viennent de Strasbourg chaque année pour le 6 juin et découvrent cette année une bien étrange atmosphère. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

"On se sent seuls au monde". Reportage au cimetière américain de Colleville-sur-mer Copier