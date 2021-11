Un bilan "au-dessus des 10 millions d’euros" pour la Vente des vins des hospices de Beaune

Millésime 2021 de qualité symbolisé par le montant historique de la pièce des présidents et des très bonnes ventes globales aux enchères de la 161e vente des vins des Hospices de Beaune.

Les grands bourguignons ont toujours la cote ! La preuve avec le bilan de la nouvelle édition de la Vente des Vins des Hospices de Beaune.

349 pièces des grands tonneaux de vins bourguignons vendus pour _"un montant global d’au moins 10 millions d’euros."_Un premier bilan dressé par François Poher, le directeur des Hospices Civils de Beaune. Une belle somme malgré un faible nombre de pièces cette année, à cause d’une mauvaise récolte et d’une mauvaise météo au printemps et à l’été.

Dans le détail, chacune des pièces s’est bien vendue. Le cours moyen de la pièce de vin est "en hausse de 65%" par rapport à l'an dernier !

"Une très forte demande et une vraie fierté pour la pièce des présidents"

“Il y a eu une très forte demande pour les vins de Bourgogne. Mais la pièce des présidents est une vraie fierté” souligne François Poher. “On porte la cause des femmes au sommet et c’est une fierté pour nous hospitaliers d'avoir réussi une pièce à 800 000 euros. On en a tous eu des des frissons.”

Principale illustration, la pièce des présidents est donc partie à 800 000 euros, soit 140 000 euros de plus que le record déjà établi l’an dernier, dans une édition en pleine pandémie de Covid.

Après 5 bonnes minutes d’enchères, le plafond des 700 000 euros a été dépassé pour cette édition 2021. Encouragé par l’un des deux parrains de la vente, l’acteur Pio Marmai, le montant a atteint finalement les 800 000 euros. La pièce des présidents a été adjugée à deux acheteurs, un Français et un Italien, représentant la société Oeno Group, basée à Londres.

Les autres grands crus bourguignons tirent leur épingle du jeu

Derrière la star de la 161e vente des vins, les autres grands crus bourguignons ont tiré leur épingle du jeu. 160 000 euros par exemple pour un Clos de la Roche Grand Cru. Le ton a été donné dès le début des enchères avec une première pièce adjugée pour un montant de 17 000 euros, une cuvée de 16 pièces de vin rouge Beaune Dames Hospitalières.

Une belle valeur ajoutée aussi pour un Pommard 1er cru, parti à 22 000 euros, soit 5 000 euros de plus que l’an dernier. Inflation des prix aussi sur la cuvée de Mazis-chambertin, qui fait 1,8 millions d'euros de chiffres d’affaires au global.

L’argent va maintenant partir dans plusieurs directions. Les 800 000 euros de la pièce des présidents est divisée en deux, pour les associations bénéficiaires : la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui lutte au quotidien contre les violences faites aux femmes, soutenue par l’actrice et réalisatrice Jeanne Balibar. Porté par l’acteur Pio Marmai, l’Institut Curie obtient aussi 400 000 euros, pour améliorer son programme de recherche médical contre le cancer du sein. De son côté, l’Hôpital Philippe le Bon de Beaune sera stimulé par l’argent récolté sur la vente aux enchères.