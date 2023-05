Un bilan "mitigé" pour la nouvelle formule de "Limoges Expo"

C'était un grand moment : annoncée depuis plusieurs mois, Limoges Expo la Nouvelle Foire se tenait en cette fin de semaine dernière au Parc des Expositions de Limoges. Avec un concept renouvelé, et des organisateurs nouveaux, il s'agissait de réconcilier les limougeauds avec cette foire-expo en la modernisant.

Est-ce que le pari a été atteint ? On a posé la question à Xavier Marbouty, l'organisateur de l'évenement avec sa société Pulss Event.

Quel est le bilan de cette édition nouvelle, avec un format réduit (6 jours au lieu de 9) ?

Le bilan est plutôt positif, si je devais m'exprimer à chaud, au moment du démontage. Le gros point positif, c'est la grosse satisfaction du visiteur, qui a trouvé la manifestation de qualité, qui a pris le temps de découvrir tous les stands et qui était satisfait de l'identité de la manifestation.

Le constat également, c'est que certains secteurs ont bien fonctionné, notamment ceux qui étaient à l'extérieur, devant le Grand Palais. Il s'agit notamment de la restauration, de la motoculture, de l'automobile. En revanche, les secteurs à l'intérieur et notamment l'ameublement et l'habitat ont particulièrement souffert et s'estimaient déçus.

En tant qu'organisateur, cela vous incite-t-il à faire un peu plus, même si évidemment, il faudra prendre du recul pour analyser le bilan ?

C'est très difficile de répondre à chaud à cette question. Mon sentiment, c'est qu'on a enclanché quelque chose que l'on a envie de continuer à développer. Les énergies des différents exposants sont très positives et on a été portés par eux. Maintenant, il y a une réalité économique à assumer. Il y a une quantité de travail qui a été abattue pour réaliser cette manifestation. Est-ce qu'on sera en mesure de remonter sur le ring pour retravailler l'année prochaine ? Je n'ai pas la réponse tout de suite. Est-ce que ce n'était pas un peu trop ambitieux ? Est-ce que le modèle était bon ? Il faudra y réfléchir.

Le sentiment est donc mitigé...

Le bilan est positif mais aussi mitigé. On avait trois objectifs : le premier était de remplir à nouveau le Grand Palais qu'on arrivait plus à remplir. Il est atteint. Le deuxième était d'avoir une fréquentation supérieure à celle de l'année dernière. Ce n'est pas tout à fait le cas, elle est en fait similaire sur six jours alors que les autres éditions étaient sur neuf ou dix jours. Le troisième objectif était d'atteindre l'équilibre financier de la manifestation. Celui-là n'est pas trop atteint, et c'est pour cela que cela nous oblige à nous poser la question de la pérennité de la manifestation.