Un Bisontin victime d'une agression raciste crée une association pour lutter contre les discriminations

Entrepreneur bisontin du quartier des Clairs-Soleils, Khaled Cid a été victime d'une agression raciste le 1er février 2021. Son agresseur a été jugé et condamné à 24 mois de prison dont 6 mois avec sursis. Depuis, Khaled Cid veut se reconstruire et a décidé de venir en aide aux autres victimes. Il a donc créé "Le phare de l'espoir", une association de lutte contre les discriminations racistes.

Roué de coups, battu alors qu'il était déjà au sol, Khaled Cid a cru mourir ce jour-là. Il a pris du temps à s'en remettre physiquement et il cherche encore à s'en remettre mentalement. Ce qui l'a beaucoup aidé, c'est de pouvoir parler de ce qui lui est arrivé. "C'était important pour moi de témoigner", explique-t-il. Et en entendant son histoire, d'autres sont venus lui confier les leurs.

Créer une association pour aider toutes les autres victimes du racisme

Khaled Cid a reçu beaucoup de témoignages d'autres victimes du racisme : Copier

"J'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux et des mails, des personnes qui m'ont raconté leurs agressions et surtout comment, depuis, elles avaient du mal à vivre avec ce qui leur est arrivé", explique le Bisontin d'origine algérienne. Khaled Cid a décidé de devenir une oreille attentive pour ces victimes à travers la France, un soutien "mais un soutien actif, pas juste dans les mots".

Une rencontre avec Adil Sefrioui, agressé le 21 avril à Dole

Alors, c'est tout naturellement qu'il a voulu rencontrer Adil Sefrioui, un Dolois lui aussi victime d'une agression raciste, le 21 avril dernier. "Je ne voulais pas juste lui écrire : "je te soutiens", il fallait que je le vois". Notamment, pour lui apporter des conseils sur comment se faire aider, par la justice mais aussi par des médecins "parce que psychologiquement c'est très dur".

On s'est compris en se regardant dans les yeux et on a versé une larme"

Khaled Cid s'est donc rendu chez Adil Sefrioui jeudi 29 avril. "Il y a eu un moment très fort quand on s'est regardés dans les yeux, on s'est compris et on a versé une larme", se confie Khaled Cid, de l'émotion dans la voix. Comme lui, Adil Sefrioui a des enfants : "et ce qui nous a fait le plus peur c'est de mourir, de les laisser seuls, de ne pas pouvoir les protéger".

Pour ne plus avoir peur pour ses enfants, sa famille et celles des autres victimes de violences racistes, Khaled Cid a créé "Le phare de l'espoir". Une association grâce à laquelle il veut : "trouver des stages à des jeunes mais aussi faire des émissions sur le racisme". Cinq émissions devraient voir le jour dans le courant du mois de mai, chacune centrée sur un thème, "le racisme dans le sport ou le racisme dans la culture et il y aura aussi des témoignages de victimes, comme Adil".

"Je suis Khaled", un clip sur l'agression qu'il a subi

Son association n'est pas le seul projet de Khaled Cid. Il a aussi participé à un clip de rap qui retrace son histoire et celle de son agression. "J'avais besoin de me sortir ce que j'ai vécu de la tête, de penser à autre chose et le clip m'a vraiment aidé à faire ça". Intitulée "Je suis Khaled", la chanson "parle de l'immigration et de la naissance du racisme", selon Khaled.

Le tournage du clip a eu pour lui des vertus thérapeutiques. Il a fallu rejouer la scène de son agression : "c'était dur, on ne l'a pas fait dans la même rue et on ne l'a fait qu'une seule fois", avoue le chef d'entreprise bisontin. Le clip a été tourné à Besançon avec Beouw, rappeur originaire de Marseille.

