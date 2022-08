PHOTOS - Un bistrot centenaire rouvre ses portes à Camplong après une longue fermeture due au Covid

Une institution vient de rouvrir ses portes à Camplong (Hérault). Un gérant vient de relancer l'activité du Grand café du village. Un bistrot centenaire et chargé d'histoire, fermé depuis trois ans. L'établissement, jouissant d'une certaine notoriété, avait eu les honneurs de TF1 et de la BBC.

Un bistrot qui ouvre dans un village est toujours un événement. Plus encore lorsque cet établissement est chargé d’histoire. C’est le cas du "Grand Café" de Camplong, petite bourgade de l'arrière-pays de l'Hérault, au-dessus de Bédarieux. Ce café familial inauguré à la fin du XIXe siècle, fêtait son siècle d'existence en 1998.

Un établissement classé parmi les cafés historiques et patrimoniaux d'Europe

Mais une décennie plus tard, l'établissement surmonte difficilement la crise de la Covid-19. Le propriétaire Pierre Joucla refuse pour autant de se séparer du café créé par ses grands-parents. Il tente alors avec ses deux filles de trouver un gérant mais les candidats ne sont pas nombreux. Et "les rares à se présenter n'étaient pas assez sérieux" dixit le propriétaire des lieux. "Notre devise est de miser sur la pérennité."

Le Grand café de Camplong (Hérault) © Radio France - Stéfane Pocher

Après trois ans de fermeture, le Grand Café rouvre ses portes fin juillet 2022

"Nous avons traversé le temps qui passe. Nous surmonterons la crise sanitaire"- Pierre Joucla Copier

7.000 cafés ferment chaque année en France

En 1960, la France comptait 600.000 bistrots, il n'en restait plus que 34.000 début 2017. Les villages sont les plus impactés. Alors "forcément un établissement comme celui-ci qui rouvre ses portes est un événement" précise Bernard Coste, le maire de Camplong.

"Ce bar est emblématique. C'est le bar des mineurs" - Bernard Coste le maire de Camplong Copier

Camplong, 250 habitants l'hiver (400 l'été) a connu jusqu'à quatre bistrots en activité au même moment. "C'était la grand époque minière, précise le maire. Les habitants s'y retrouvaient. C'était le lieu de rencontre à la fin de la journée de travail".

Un café populaire et littéraire

À l'intérieur, tout est encore d'époque. L’électricité a été rénovée pour des questions de sécurité. Le sol date de l’après-guerre mais la décoration murale et les miroirs remontent à la création du café, tout comme le poêle à bois au cœur de la salle de 100 mètres carrés. Le long tuyau court encore aujourd'hui au-dessus de la tête des clients.. Les tables et les chaises datent de 1948.

"C'est un café style parisien, assez sobre." - Pierre Joucla

Pierre Joucla, le propriétaire du Grand café de Camplong (Hérault) © Radio France - Stéfane Pocher

La décoration est encore d'époque

"C'était un crève-cœur de voir l'établissement fermer, dit Pascal. Ce natif de la commune est revenu dans son village à la retraite il y a trois ans. Nous y avons tous des souvenirs. Quand j'étais gamin, c’est là que nous nous réunissions pour jouer à la belote. C’est ici qu’on se retrouvait avant d’aller en discothèque. Je suis soulagé qu'il rouvre. J'y viens tous les jours depuis quinze jours."

"Nous avons passée toute notre jeunesse ici''- Pascal un habitant de Camplong Copier

"Un bar historique ne pouvait pas rester fermé. Cela faisait une plaie à notre village." - Pascal

L'établissement pouvant accueillir une centaine de clients est classé café historique. "Vous savez, nous avons eu les honneurs de TF1. Même une équipe de la BBC est venue faire un reportage sur nous en raison de la présence importante d’Anglais dans le secteur", raconte Pierre Joucla.

Pauline Joucla, fidèle au poste derrière son comptoir de1947 jusqu'à ses101 ans / Radio France © Radio France - Stéfane Pocher

Pierre Joucla, qui est en train d'écrire un livre historique sur cet établissement, ne cache pas sa fierté d'avoir accueilli ici plusieurs personnalité comme le footballeur biterrois Claude Abbes, ancien gardien de but de l’AS Saint-Étienne et joueur de l'équipe de France.

"Un des musicien de Jimmy Hendrix est venu jouer ici. La chanteuse Nicole Rieu ou encore Bruno Brel, le neveu de Jacques Brel, sont venus animer le café." - Pierre Joucla

La gérance a été confiée à Christophe Jalabert, ancien gérant de café dans une commune proche du Camp blanc. Il lui tenait à cœur de reprendre cet établissement chargé d'histoire comme il le dit.

Ce café a une âme. Il a une histoire. Je suis honoré de pouvoir reprendre l'activité- Pierre Jalabert Copier

Pendant les trois ans de fermeture, Cécile, l'épicière, a maintenu l'activité

Contrairement aux idées reçues, l’Île-de-France n’a pas le plus grand nombre de bars de toutes les régions de France. On y compte seulement 2,2 bars pour 10.000 habitants. Là où la densité est la plus élevée est la Corse avec 5,3 bars pour 10.000 habitants.

Reportage France Bleu Hérault Copier

