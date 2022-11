Un Biterrois termine à la troisième place des championnats du monde de pizza à Rome

L’année 2022 restera à jamais marquée dans la mémoire de Frédéric Gomes. Cet ancien informaticien de 30 ans originaire de la Drôme a terminé, début octobre, à la troisième place des championnats du monde de pizza qui se sont déroulés en Italie. Une quarantaine de Français y participaient, comme de nombreux concurrents en provenance du monde entier.

Ce pizzaïolo installé depuis cinq ans à Montady (Le Passeggiata) avait déjà remporté cette même année un autre défi : ce passionné de musculation depuis l’âge de 15 ans a été sacré, en avril dernier, champion de France de bodybuilding dans la catégorie des moins de 70 kg.

Ce compétiteur s'est installé avec sa compagne dans l'ouest héraultais après des vacances de le sud de la France "Un local était vide. Nous avons décidé de nous lancer dans la restauration" confie Frédéric. Le couple revenait du Portugal. Pendant an, ils ont tout plaqué. "J’ai toujours aimé faire des pizzas. Je me suis donc instruit, formé, avant de nous lancer".

Pizza ayant terminé à la troisième place des championnats du monde de pizza en Italie en octobre 2022 - PASSEGGIATA

La participation aux championnats du monde, remportées par un Italien, a été décidée sur un coup de tête cet été ,confie Frédéric Gomes : "Je ne m’attendais pas à terminer à la troisième place. Il y avait beaucoup de monde. C’était ma première tentative. Sincèrement, je n’imaginais pas à un tel classement". Cette pizza contemporaine, troisième de la compétition est à base de stracciatella fumée, de fines tranches de long de thon, de gouttes de poivrons jaunes, de fleurs de câpres ou encore de poivrons piquillos farcis d'une crème maison ricotta citron.

Cette pizza élaborée avec des produits onéreux est aujourd’hui proposée à la carte au prix de 25 euros. "Nous la proposons temporairement. Le prix est élevé en raison des produits de qualité. Nous savons que c'est un budget important. Mais nos clients nous la commandent".

La médaille de ces championnats du monde a été accrochée à l'entrée de leur établissement. "Les clients veulent la voir" dit Anaïs, son épouse_. "Je suis fière de lui". _

Frédéric a l'esprit compétiteur. L’an prochain, il va tenter un nouveau titre de champion de bodybuilding au niveau mondial. Il compte bien aussi participer une nouvelle fois aux championnats du monde de pizza dans l’espoir, cette fois-ci, de décrocher le titre.

L'établissement de Frédéric et Anaïs est situé en plein cœur de Montady et ouvert du mercredi au dimanche soir de 18h30 à 21h30. Les pizzas sont à emporter ou en livraison. Avant la naissance de leur fils Etan il y a deux ans et demi, le couple tenait une salle de restaurant. Pour des questions d'organisation et afin de profiter de leur enfant, ils ont fait le choix de fermer l'espace "Nous ne faisons que des pizzas à emporter, des desserts, des antipasti et de la vente d’épicerie fine italienne."