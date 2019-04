Un bitume anti-bruit sur l'A3 à Bagnolet pour réduire les nuisances sonores

Bagnolet, France

Les habitants de Bagnolet en Seine-Saint-Denis, ceux qui vivent au bord de l'A3, devraient dormir un peu mieux dans les prochaines semaines. L'État et la région Ile-de-France ont commencé au début du mois d'avril des travaux pour poser un nouveau bitume anti-bruit. Ce revêtement va recouvrir une portion de 900 mètres qui longe des habitations.

Réduire les nuisances sonores

Josette, 82 ans, vit avec ces nuisances sonores depuis plus de 50 ans. L'autoroute se trouve juste de l'autre côté du mur de sa terrasse et même si elle s'y habituée, ces nuisances sonores peuvent devenir insupportables au point parfois, de ne plus avoir envie de jardiner "Quand il y a des amis qui viennent me voir, qui eux sont au calme, ils me demandent comment je fais pour supporter ce bruit ?" Chaque jour, 160 000 véhicules passent sur cette portion de l'A13.

Ce bitume divise le bruit routier par trois - Thomas Walliser, adjoint à la DIRIF

D'après Thomas Walliser, adjoint à la DIRIF, la direction des routes d'Ile-de-France, la situation devrait s'améliorer grâce à ce nouveau revêtement : "Il contient plus de vide qu'un bitume normal et ce vide absorbe le bruit de roulement des véhicules", affirme-t-il.

Pourquoi pas un mur anti-bruit ?

Déjà testé à Noisy-le-Sec et dans le Val d'Oise, ce système commence a porté ses fruits, si on en croit les habitants sur place. Mais à Bagnolet, certains riverains de l'A3 auraient préféré un mur anti-bruit, plus efficace et plus résistant. Mais selon Thomas Walliser, ce genre de structure n'est pas réalisable sur toutes les autoroutes, pour des raisons de contraintes techniques, sans oublier qu'il coûte beaucoup plus cher, "au moins le double ou le triple".

Les travaux estimés à 1,3 million d'euros (financé à moitié par l'État et l'autre moitié par la région) doivent s'achever le 2 mai. Une première évaluation sera réalisée dans trois ans pour tester l'efficacité de ce nouveau bitume sur l'A3 à Bagnolet.