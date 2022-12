Un boa découvert mort à Mâron

C'est une rencontre dont se souviendra sans doute longtemps un agriculteur de Mâron. En rentrant après une visite sur ses cultures, il a aperçu une longue forme au sol, abandonnée à l'entrée d'un chemin forestier. Il a prévenu le collectif Animal 36 qui a dépêché une administratrice dès le lendemain. Ella a identifié un boa de plus de 2 mètres de long.

"Rien que sur la photo, il n'y avait pas de doute sur le fait que le serpent, visiblement de grande taille, était mort. Notre animatrice n'a pu que le confirmer" explique Fabrice Le Guiniec, président de l'association.

L'animal est une femelle de 2,2 m de long pour 9.5 kg. - DR

Pour l'heure, impossible de dire de quoi est mort l'animal. "En tout état de cause, c'est un serpent qui vit dans un environnement à 30°C. Il n'aurait jamais survécu dehors. Mais a t-il été abandonné là déjà mort ou bien est il mort de froid ici ? " s'interroge Fabrice Le Guiniec qui a récupéré la dépouille pour tenter de l'identifier. "Il s'agit d'une femelle qui a déjà plusieurs années. Elle mesure 2.2m pour environ 9.5 kg. Mais elle n'est pas identifiée et donc, pour l'heure, nous n'avons pas d'indice quant à son propriétaire. Nous sommes donc à la recherche de témoignage pour le retrouver".

L'association voudrait porter plainte

L'animal a été confié à la SPA en attendant d'être conduit à l'équarrissage, en Creuse. L'association Collectif animal 36 envisage de porter plainte et en profite pour pousser un coup de gueule : "Nous sommes de plus en plus souvent confronté à des abandons d'animaux de type NAC, des furets, des lapins, des serpents.... Nous avons déjà récupéré quatre serpents dont un boa, deux vivants et deux morts, au Blanc, cet été. Tout cela a un coût pour le collectif ! Nous sommes actuellement en train de chercher une solution pour un iguane. C'est totalement interdit de posséder ce genre d'animal... Et un spécimen est arrivé chez nous, abandonné..."

Fabrice Le Guiniec en appelle à la responsabilité de chacun : "C'est très facile aujourd'hui d'acheter ces NAC (NDLR : Nouveaux animaux de compagnie) sur internet par exemple. Et puis les gens se disent "au pire, je l'abandonne dans la nature ou bien je le confie à une association ! C'est de la malveillance, de l'inconscience, et du je m'en foutisme !"

Le collectif Animal 36 : 06.99.22.72.17 ; collectifanimal36.fr