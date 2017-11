Un bœuf bourguignon pour les pompiers grévistes nîmois

Les restaurateurs du centre de ville de Nîmes soutiennent le mouvement des pompiers qui campent depuis un mois sur l'avenue Feuchères. Ils ont apporté un bœuf bourguignon ce midi.

Les restaurateurs du centre ville de Nîmes ont fait plaisir ce mercredi midi aux pompiers qui campent depuis plus d'un mois sur l'avenue Feuchères, devant les grilles de la préfecture. Ils ont apporté un bœuf bourguignon pour marquer leur soutien au mouvement de ceux qui demandent plus de sécurité, de meilleurs moyens et de nouvelles embauches.

Le campement des pompiers © Radio France - Fabien FOUREL

Nous appelons toute l'année les pompiers pour des malaises dans nos restaurants et à chaque fois on est bien content de les voir arriver" Florent, cuisinier du comptoir des halles

Pour réchauffer les corps de ces pompiers qui ont délocalisé leur caserne à ciel ouvert, rien de mieux qu'un plat consistant.

Le bon repas concocté par les cuisiniers nîmois © Radio France - Fabien FOUREL