Un bon bol d'air en Bretagne pour des Ukrainiens réfugiés en Mayenne

La municipalité de la Chapelle au Riboul organise une journée à la mer pour une quarantaine d'Ukrainiens réfugiés en Mayenne. Ils vont profiter de la plage et des huîtres à Cancale, en Ille-et-Vilaine. Une sortie rendue possible par la générosité des villes et de la société de bus Transdev STAO.

Des huîtres, de l'iode marin et du beau temps, tout les éléments sont réunis pour profiter d'une superbe journée à la mer. Une quarantaine de femmes et d'enfants ukrainiens vont passer la journée à Cancale, en Ille-et-Vilaine. Ils sont réfugiés depuis plusieurs semaines dans le secteur de la Chapelle au Riboul et la municipalité voulait leur apporter un bon bol d'air comme l'explique Jérôme Harault, le maire de la Chapelle au Riboul : "Elles ont suffisamment en termes de nourriture, d'alimentation, toute la première nécessité est pallié correctement. _On voulait vraiment leur offrir une belle journée_, qu'elles puissent partir une journée à la mer avec leurs enfants."

Une journée pour se changer les idées

C'est Éric Rey, l'époux de la secrétaire de mairie de la commune du nord Mayenne qui a eu cette belle idée. Il a réussi à convaincre son employeur Transdev STAO, une entreprise de transport basée notamment à Laval, de lui prêter un car gratuitement pour la journée : "L'idée a germé assez vite. J'étais en réunion avec le directeur de Transdev Laval et je lui ai demandé si c'était possible d'offrir le transport. Deux jours après, c'était acté. J'étais très surpris, _c'est très gentil de la part de l'entreprise_. J'ai pu répondre à ma femme qui a transmis l'information à la mairie. En plus, je suis en congés, donc j'allie mon travail avec le fait de faire plaisir à des gens, c'est très bien."

La mairie de Cancale a également répondu favorablement a cet appel et a organisé plusieurs activités pour le groupe mayennais : une visite de la ville et de son port, une dégustation d'huîtres sur le célèbre marché et une balade sur la pointe du Grouin. Des activités inédites pour ces réfugiés qui viennent parfois de grandes villes ukrainiennes. "Se retrouver dans une commune de 500 habitants, _on peut vite tourner en rond !_, ajoute Elisa Lami, chargée de mission à la mairie de la Chapelle au Riboul. Nos réfugiés sont déjà aller sur Laval une fois mais là, voir la mer, ça va vraiment leur faire du bien."