Bon début pour les vélos à hydrogène à Béziers, 8.000 kilomètres parcourus par les touristes cet été

C'est ce qui s'appelle un début prometteur. Béziers a été le premier site touristique en France à proposer à la location des vélos fonctionnant à l’hydrogène vert. Pas moins de 8.000 kilomètres ont été parcourus du 15 juin au 15 septembre 2021 par les touristes avec ces deux-roues nouvelle génération. Cet équipement plus performant et plus autonome qu'un vélo électrique se recharge en seulement deux minutes et permet aux touristes de bénéficier d'une assistance sur 150 kilomètres.

Mille heures de location de bicyclettes, une moyenne de 11 heures par jour

Quelque 322 touristes ont tenté l'aventure. Et les commentaires laissés à l'occasion de cette expérience sur le site des Neuf écluses de Fonseranes sont plutôt élogieux d'après l’Office de tourisme Béziers-Méditerranée : ''Des vélos maniables, agréables, parfaits pour une balade le long du canal, voire plus loin ou ailleurs".

L’opération "vélos à hydrogène 2021" est "une première étape" précise Jean Muller, directeur de l’Office de tourisme de l'agglomération de Béziers "D'autres projets sont en cours de développement avec pourquoi pas, une nouvelle flotte de vélos encore plus performants l'été prochain."

"Ces vélos en libre service à Béziers, ce n'est pas anodin." - Jean Muller

"Béziers a voulu accompagner et soutenir le lancement de l'activité Genvia, dans l'usine Cameron, qui va produire des piles à hydrogène très performantes'"

L’entreprise, inaugurée le 31 mars dernier dans un des bâtiments de l’usine Cameron-Schlumberger de Béziers commence à produire des électrolyseurs (outils de séparation des composés chimiques de l’eau, pour obtenir des molécules d’hydrogène) dont la technologie a été mise au point par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA).

Les vélos à hydrogène sont fabriqués par une seule société dans le monde : Pragma Industries, basée à Biarritz. Ils sont le fruit d’un partenariat entre l’entreprise et Engie, des designers, ingénieurs… C’est donc un travail d’équipe qui a permis de le mettre au point. La deuxième version de l’engin, déjà en cours de mise au point, devrait être commercialisée en 2022,