C'est une tradition, chaque année, les boulangers participent à la cérémonie de la galette des rois à l'Elysée. Au menu cette année, deux grandes galettes des rois de 1,20 mètre de diamètre. Christian Martin, président du groupement professionnel de la boulangerie-pâtisserie de l'Ardèche, a fait le déplacement pour l'occasion. Selon lui, les galettes "particulièrement fines et légères ont été très appréciées. Monsieur et Madame Macron en ont pris chacun un bon morceau".

Emmanuel Macron a fait quelques annonces

Lors de son discours, le Président Macron a fait part de sa volonté de réformer l'apprentissage. Il a aussi promis de travaillersur "la revitalisation des centres-bourgs" , annonce saluée par Christian Martin.

Un moment chaleureux

Emmanuel Macron et son épouse se sont livrés au jeu des photos et ont échangé quelques mots avec leurs invités. Christian Martin qui est boulanger à Aubenas, en a profité pour rappeler au Président qu'il est ardéchois comme son nouveau secrétaire d'Etat à la fonction publique Olivier Dussopt.

Le boulanger ardéchois se rend à l'Elysée depuis plus de vingt ans. Il a vu défiler cinq Présidents : François Mitterrand "l'érudit" ; Jacques Chirac avec qui "il pouvait parler en toute simplicité". Il y a eu aussi Nicolas Sarkozy "le courant passait un peu moins bien". François Hollande " très chaleureux". Et donc Emmanuel Macron : " quelqu'un de très intelligent et dynamique ".