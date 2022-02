Un boulanger bisontin lance un appel aux dons pour venir en aide aux Ukrainiens

Stéphane Ravacley, boulanger du quartier Rivotte à Besançon appelle les bisontins à donner des denrées alimentaires et des vêtements pour venir en aide aux Ukrainiens. Il a lancé cet appel ce vendredi sur son compte Facebook. Le convoi devrait partir dans une semaine et demi.

La mobilisation s'organise à Besançon pour venir en aide aux Ukrainiens. Ce vendredi, Stéphane Ravacley, boulanger du quartier Rivotte à lancé un appel pour récolter des denrées alimentaires et des vêtements. Cet artisans s'est fait connaitre il y a un an pour avoir entamé une grève de la faim afin d'obtenir la régularisation de son apprenti menacé d'expulsion. En moins de 24 heures il a déjà reçu une centaine de message de soutiens et de promesses de dons. Le convoi devrait partir le 8 mars et livrer les dons à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine.

Une mobilisation à laquelle il ne s'attendait pas tellement. "J'ai mis ce que je ressentais sur les réseaux, je n'ai pas réfléchi à la suite. Là je n'ai plus le choix, je dois réussir", assure Stéphane Ravacley.

Habits chaud et nourriture non périssable

En plus d'appeler à la générosité des particuliers, "nous avons besoin de pâtes, du riz, des boîtes de conserves mais aussi des couvertures et des sacs de couchages", Stéphane Ravacley en interpelle les grandes enseignes. "Nous avons besoin d'eux pour qu'ils nous fassent des colis. Nous aimerions aussi qu'il nous prêtent des camionnettes de déménagement", déclare-t-il.

Si tout cela s'organise assez rapidement, le boulanger ne craint pas les soucis de logistique. "Nous avons déjà chauffeurs et les permis nécessaires ainsi que les assurances." Mais il avoue qu'un coup de main d'entreprise de déménagement notamment sur le prêt de semi et de chauffeurs supplémentaire ne serait pas de refus.

Un notoriété au service de l'Ukraine

Il ne le cache pas, avec sa grève de la faim, l'homme a bien élargit son réseau et compte l'utiliser pour se donner les moyens de réussir cette nouveau combat. Un combat qui tient à cœur à celui qui se définit comme un humaniste. "Je me suis dit que j'étais encore capable avec les personnes qui me suivent de renverser quelque chose, d'amener quelque chose. Depuis que j'ai fait cette grève de la faim, moi qui pensais mourir devant mon four à pain, je me dis que je peux avoir une autre vie, d'être utile. Ce convoi partira donc bien de Besançon et arrivera en Pologne", insiste ce boulanger.