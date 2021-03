Un boulanger d'Orléans en compétition dans l'émission " La Meilleure Boulangerie de France"

Christophe Escobar avoue qu'il est fan de l'émission "La Meilleure Boulangerie de France", présentée par Bruno Cormerais et Norbert Tarayre, sur M6. Ses clients doivent l'être aussi : ce sont eux qui l'ont inscrit pour participer à cette 8ème saison. " La production m'a appelé au printemps dernier. Ils avaient mon nom dans leurs petits papiers depuis quelques années car des clients leur avaient parlé de moi et de la boulangerie, Les Gourmandises d'Axel. En soit, c'est déjà une belle reconnaissance".

Cette émission met vraiment en valeur l'artisanat

Installé depuis 14 ans, rue Turbat, dans le quartier Saint Marceau, Christophe Escobar a tout de suite dit oui à la proposition de la chaîne M6. " Cette émission là met vraiment en valeur l'artisanat et l'artisan boulanger, pâtissier. C'était important de montrer comment on travaille. Il n'y a pas de chiqué, ce n'est pas de la téléréalité. On montre vraiment nos fournils et nos fabrications de A à Z." L'émission ne sélectionne en effet que les boulangeries où tout est fait maison.

Une brioche aux agrumes revisitée pour l'émission

L'émission a été enregistrée l'été dernier. Comme tous ses concurrents, Christophe Escobar a été jugé sur quatre critères : la boutique, un pain, un produit fétiche et un défi à relever en lien avec un chef de la région. " Pour le pain, j'ai proposé un pain que je fais tous les jours mais avec une autre farine. Et sur le produit phare, j'avais une brioche aux agrumes que j'ai améliorée pour l'émission." Concernant le défi, lancé par un chef restaurateur de la Région, le boulanger orléanais a préparé une produit pouvant accompagner un plat à base de poisson.

C'est quand même un concours, on n'y va pas les mains dans les poches

Christophe Escobar et ses 9 salariés ont joué le jeu à fond. " C'est quand même un concours" explique le patron. "J'avoue qu'il y avait du stress. Moi, je ne voulais pas avoir des éclairs de tailles différentes ou des croissants sans forme à montrer à toute la France". Par contrat avec M6, il ne peut pas nous dire les notes du jury avant la diffusion de l'émission. On saura juste que les 2 animateurs ont goûté au hasard un cookie et un cheesecake. Et, " globalement, ça s'est bien passé" concède l'artisan.