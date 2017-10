Un boulanger de Luant participe à l'opération "Love baguette"

L'association Aides lance une opération nationale avec les boulangers pour la lutte contre le sida. Trois artisans berrichons y participent, dont un boulanger de Luant dans l'Indre.

C'est une opération à la fois originale et militante. Des boulangers berrichons participent à l'opération "Love baguette" lancée par Aides, l'association de lutte contre le sida, pendant une semaine du mercredi 11 octobre au mercredi 18 octobre. Ils fabriquent des baguettes en forme de ruban, le ruban rouge qui symbolise la lutte contre le sida. Chaque baguette est vendue deux euros et un euro est reversé à l'association.

Un geste militant et original

Nicolas Lambert, le boulanger de Luant a eu l'idée de participer en voyant une annonce dans un magazine professionnel appelé "La Toque". L'opération ne lui coûte rien, Aides envoie un kit avec affiches et tirelire. Il s'agit avant tout d'un geste militant pour cet artisan de 35 ans. "La maladie a été découverte pendant notre adolescence, on a été sensibilisé dès notre plus jeune âge, donc ça nous touche en partie", explique-t-il à France Bleu Berry.

Parler d'un sujet tabou en milieu rural

C'est aussi une manière de parler d'un sujet souvent encore tabou en milieu rural. "Les séropositifs j'en ai deux parmi mes patients à l'heure actuelle, on a tendance à banaliser cette maladie car il y a la trithérapie, mais elle existe toujours et la prévention c'est très important, ça va faire connaître aussi nos boulangers", commente le Docteur Patrick Baudenon, médecin généraliste à Luant.

Je partage tout à fait ce principe" (un client)

Les clients rencontrés ont l'air plutôt convaincus. "Oui oui bien sûr que je serais prêt à acheter une Love baguette, je partage tout à fait ce principe" dit l'un d'eux. "Un papy de 70 ans m'a même dit : on contribue et en plus on a quelque chose à manger donc pourquoi pas aider et avoir quelque chose en récompense", ajoute Emilie la femme du boulanger.

Où acheter la "Love baguette" en Berry ?

Environ 1.000 boulangers en France participent à l'opération, dont trois en Berry. L'association Aides a créé une carte interactive pour les recenser.

La boulangerie "Le Fournil de la cistude", 10 rue de Verdun à Luant , dans l'Indre.

, dans l'Indre. La boulangerie "Ô pain cacao" 40 avenue de la Forêt au Poinçonnet dans l'Indre.

dans l'Indre. La boulangerie des marronniers 8 rue de Sarrebourg à Bourges, dans le Cher.