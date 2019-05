Un boulanger de Morteau remporte le concours national de la meilleure baguette de tradition

Morteau, France

Il avait déjà gagné le concours régional de Bourgogne-Franche-Comté : Mehdi Courgey, un boulanger de 29 ans installé dans la Grande Rue à Morteau, a remporté ce mercredi le 6e concours national de la meilleure baguette de tradition. Sur les 21 candidats représentant les différentes régions françaises en lice depuis ce lundi à Paris , six sont parvenus en finale et c'est donc le boulanger du Haut-Doubs qui remporte le titre.

Chaque candidat devait produire 40 baguettes à partir de la même farine et de la même levure, mais avec sa propre méthode de fabrication. La baguette devait mesurer 50 cm et peser de 250 à 262,5 grammes, sous peine d'élimination. Des baguettes passées au crible par un jury de professionnels, elles étaient jugées sur l’aspect, la couleur et le croustillant de la croûte, l’arôme, la couleur et l'alvéolage de la mie, le goût et la mâche.

Ce sixième concours national a une résonance toute particulière cette année alors que la France finalise le dossier pour faire inscrire en 2021 la baguette de tradition française au patrimoine immatériel de l'Unesco.