Un boulanger de Périgueux explique à ses clients pourquoi la baguette augmente

Après le carburant, le prix du pain est en train de flamber. De la baguette aux pains spéciaux, toute la boulangerie est concernée. Le prix du cours du blé en est la raison principale, + 30% en un an ! Laurent Gschwind est le patron du Fournil Périgordin à Périgueux. Il a mis une affichette pour expliquer l'augmentation de son pain. "Je répercute l'augmentation," explique t-il, "parce que les moulins de Paris m'ont annoncé une hausse, une deuxième en peu de temps. Toutes les matières premières augmentent. Même le beurre, les œufs, tout augmente. Nous, ça fait sept ans qu'on est ici. On n'a jamais répercuté. Les clients font des petites remarques, c'est pour ça que les affichettes sont là pour bien leur montrer qu'au final, ce n'est pas nous les plus riches".

"Depuis sept ans nous n'avons pas augmenté mais là…" - Le patron d'une boulangerie de Périgueux

Laurent Gschwing le patron du Fournil Périgordin à Périgueux © Radio France - Xavier Dalmont