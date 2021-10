Un boulanger-pâtissier de Bédarrides vend des madeleines au profit du Bleuet de France

Pour la période du 11 Novembre, il vend en ce moment des sachets de madeleines dont un euro sera reversé au Bleuet de France. Cette œuvre caritative de l’Office Nationale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre assiste les veuves ou veufs, les enfants orphelins et les victimes d'attentats.

Jerôme et Françoise Ranchain avec leurs madeleines à la mirabelle pour le Bleuet de France

Jérôme Ranchain et son épouse Françoise ont commencé à vendre des madeleines au profit du Bleuet de France il y a quatre ans, Après une pause l’an dernier avec la crise sanitaire l’opération connaît un franc succès avec un euros qui sera reversé à l’œuvre Bleuet de France pour chaque paquet vendus. Le boulanger-pâtissier confectionne jusqu’à 600 madeleines certains jours. Elles sont de plus à la mirabelle, fruit emblématique en Alsace-Lorraine. En effet le Bleuet de France a été créé au lendemain de la premier guerre mondiale. Cette fleur est avec le coquelicot la seule qui poussait au printemps dans les paysages dévastés des tranchées.

A l"origine le souhait d'une petite fille de retourner à Verdun

« Tout a commencé parce que ma fille en primaire avait fait un voyage scolaire à Verdun, raconte Jérôme Ranchain, et elle nous dit un jour qu’elle aimerait retourner à Verdun. Alors avec toute la famille nous y sommes allés passer un séjour et c’est après être rentrés que le Bleuet de France nous a contactés pour nous demander si nous voulions faire quelque chose. J’ai eu l’idée des madeleines, la madeleine c’est un gâteau simple, ça passe bien. Et voilà, après mi-novembre je remettrai le chèque de la somme collecté au Bleuet mais pour l’instant la date n’a pas été arrêtée. »

La boulangerie-pâtisserie de Françoise et Jérôme Ranchain , place de l'église à Bedarrides, vend 4 euros 50 ses paquets de madeleines à la mirabelle enrubannés de bleu, blanc, rouge avec un euro à chaque fois reversé au Bleuet de France .

