Gilets jaunes : un Bourguignon en grève de la faim rejoint Paris à pied pour parler à Emmanuel Macron

Patrick De Perglas n'a jamais manifesté de sa vie pourtant depuis ce lundi ce Bourguignon qui porte le gilet jaune ne mange plus et marche à pied jusqu'à Paris, bien décidé à parler à Emmanuel Macron pour que "les choses changent".

Un Bourguignon ne mange plus depuis ce lundi après un week-end à manifester jour et nuit en gilet jaune contre la hausse des taxes dont celle sur les prix du carburant. Ce mercredi matin, il a décidé de rejoindre Paris à pied, le ventre vide, pour rencontrer le Président de la République.

"Je le fais pour les autres "

Patrick de Perglas, habitant de Cheilly-lès-Maranges, en Saône-et-Loire, que tout le monde appelle "Gepy" n'a jamais manifesté de sa vie mais une "flamme s'est allumée" ce week-end alors qu'il participe aux blocages et barrages filtrants des gilets jaunes, à Chalon-sur-Saône.

Cet alpiniste de 55 ans qui fait des travaux acrobatiques n'est pas allé au travail ce lundi. Il décide de continuer le mouvement et passe à la vitesse supérieure. Il ne se nourrit plus depuis ce lundi."Je le fais pour les autres, explique Patrick. _Moi j'arrive à m'en sortir."_Même s'il finira par avouer qu'en 2016, il ferme son entreprise d'élagage parce que les charges l’assomment et qu'avec sa femme institutrice, certains mois ont pu être difficiles.

Pas de réponse des autorités locales, il va donc rencontrer le Président

Il s'installe donc sur le rond-point en face des finances publiques à Chalon-sur-Saône avec un fauteuil vide en face de lui, invitant le Préfet ou le maire à venir le rejoindre pour discuter de "la situation critique des Français". Personne n'est venu donc Patrick décide de partir pour Paris.

50 km par jour à pied sans manger

Il ouvre une page Facebook, 30 jours pour le peuple, 30 c'est le nombre de jours maximum que le corps peut supporter sans manger avant de mourir. Il est parti de Chalon ce mercredi et arrivera à Arnay-le-Duc, en Côte d'Or le soir avant de repartir ce jeudi pour Saulieu. L'association Emmaüs pourrait l'héberger ce mercredi soir.

"Je ne suis pas fatigué. J'ai le mental et le physique", explique cet alpiniste qui a gravi des sommets de l'Himalaya et a notamment participé au trail du Mont-Blanc. Il aura parcouru 51 km pour son premier jour.

Le but étant de rencontrer le Président et de lui parler du peuple français "qui va mal, qui travaille pour payer ses impôts et qui n'a même plus assez d'argent pour faire le plein de sa voiture et aller bosser !"

5e journée de mobilisation en Côte-d'Or, bilan de la situation

En Côte-d’Or, ce mercredi en fin d'après-midi, il y a plusieurs barrages filtrants. Une quarantaine de gilets jaunes filtre le passage au rond-point sud de Châtillon-sur-Seine. Ils sont une vingtaine à Ahuy, près du Géant Casino.

Une vingtaine de personnes mène une opération péage gratuit à la sortie "Beaune centre" sur l'A6.

Au géant casino de Fontaine-lès-Dijon, une dizaine de gilets jaunes se font ravitailler. © Radio France - Adrien Serrière

Une dizaine de personnes se déplace entre le péage de l'A39 à Chevigny-Saint-Sauveur et le rond-point de la RD 108. Douze gilets jaunes sont installés au carrefour de la départementale 906 et 980 à Saulieu.

A Bierre-les-Sémur, une dizaine de manifestants filtre les voitures au rond-point de la D980 et à Perrigny-lès-Dijon, dix personnes mènent des actions péages gratuits ponctuelles sur l'A 311.

Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, ce samedi, on dénombre quatre blessés en Côte-d'Or dont un grave.