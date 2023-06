"Un bout de mon plafond est en train de tomber" : ils se rassemblent contre les logements insalubres à Sète

La façade de cet immeuble, rue de la Fraternité, vient juste d'être repeinte. Pourtant, à l'intérieur, c'est une toute autre ambiance. Trois logements ont été déclarés indécents par les services de l'hygiène de la mairie de Sète en 2021. Un arrêté d'insalubrité a même été pris pour l'un d'entre eux. Pourtant, les propriétaires n'ont pas réalisés de travaux de rénovation. Une dizaine de personnes se sont donc rassemblées ce dimanche après-midi en soutien aux trois locataires. Une mobilisation organisée par le Collectif Logement de Sète .

Mobilisation des locataires et d'une petite dizaine de personnes à Sète ce dimanche. © Radio France - Emma Saulzet

Après avoir emprunté des escaliers très étroits, direction le logement de Youssef. "C'est une porte de salle de bain", indique le locataire, en pointant du doigt sa porte d'entrée. Une fois à l'intérieur du logement, d'environ 30 mètres carrés : "regardez les fissures au mur. La pluie est rentrée partout", déplore le sétois d'une cinquantaine d'années. Résultat, il y a beaucoup de moisissures, recouvertes de peinture. "C'étaient des champignons que j'avais là. Je vous assure. Vous mettez des pommes de terres, des carottes, elles poussent. Je déprime quand je vois ça. Ça ne me ressemble pas. Mais que voulez-vous que je fasse ?", se demande ce sétois, qui habite ici depuis 6 ans.

Logement dangereux

La situation est similaire dans le logement de son voisin de palier, Laurent. Difficile, déjà, d'ouvrir la porte. Elle est cassée. "Un soir en rentrant du boulot la porte est restée bloquée, je ne pouvais plus rentrer chez moi", raconte le cinquantenaire, qui habite ici depuis 13 ans. "Un bout de mon plafond est en train de tomber. Il y a beaucoup d'infiltration d'eau, donc je mets des glacières, mais à chaque fin de journée il faut que je passe la serpillière et la raclette. Cet hiver, je n'avais pas de fenêtre, donc j'ai tenté comme j'ai pu de boucher le trou avec des panneaux en bois. Mais il faisait très froid, j'étais comme dans les Pyrénées", ajoute-t-il.

Laurent dispose ses glacières contre les infiltrations d'eau mais chaque soir, en rentrant du travail, c'est l'inondation dans son appartement. © Radio France - Emma Saulzet

Un bout de plafond qui menace de s'effondrer à cause des infiltrations d'eau. © Radio France - Emma Saulzet

Les locataires exigent des travaux, ou un relogement. Les deux Sétois qui logent dans les appartements indécents souhaitent aussi avoir un arrêté d'insalubrité, par les services de l'hygiène de la mairie. Cela signifie que leur logement est dangereux et inhabitable, ils pourront donc être relogés par la mairie. "C'est dur, on rentre chez soi et on ne sait pas si on va prendre un coup de jus, ou le plafond qui va nous tomber sur la tête quoi", affirme Jonathan, membre du Collectif Logement de Sète.

Démarches administratives

De son côté, la mairie assure avoir envoyé deux courriers aux propriétaires depuis 2021, restés sans réponses. "C'est administratif, c'est long, assure Gérard Naudin, conseiller municipal en charge du pôle santé et habitat. Un arrêté préfectoral ne se prend pas aussi facilement. Mais sachez qu'on est très vigilants quand même pour trouver des solutions à des locataires qui sont en situation difficile, surtout s'ils sont âgés."

La préfecture a d'ailleurs récemment mis en place une astreinte administrative pour contraindre les propriétaires de faire des travaux, sous peine d'amende : 1.000 euros par jour de retard, et cela peut aller jusqu'à 50.000 euros. Des propriétaires qui se sont manifestés début juin, déclarant "reprendre les choses en main" selon la mairie. Le syndic de l'immeuble, l'agence immobilière Laurito, n'a pas "répondu aux courriers que nous lui avons envoyés", indique également la mairie.