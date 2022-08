Un bout de nature dans la cour de récré de l'école élémentaire du Nord à Dijon

Dijon à la pointe de l'écologie ? C'est en tout cas qu'affirme François Rebsamen qui défend l'idée d'une ville de Dijon la plus écolo de France. Pour conserver ce titre, le conseil municipal a voté pour "Ambition éducative 2030", un programme d'investissement de 75 millions d'euros sur les dix prochaines années avec un objectif, celui de de réaliser notamment la transition écologique et énergétique de ses bâtiments publics. Les 76 établissements qui appartiennent à la commune seront ainsi rénovés. Cela a commencé durant tout cet été, avec la cour de l'école élémentaire Les Côteaux du Suzon et surtout celle du Nord. Cette dernière a dit adieu à son béton, remplacé par des espaces d'herbes ou encore des plantations. Enfin, si tout est prêt pour la rentrée.

Les pelleteuses et les ouvriers sont toujours à pied d'œuvre. L'espace a tout d'abord été revu en amont avec l'aide du personnel de l'école à savoir les instituteurs, en passant par les agents de ménage ou encore les animateurs et même les enfants. "On leur a demandé d'imaginer la cour de leur rêve", précise Hélène Chatelet-Dupuy, la directrice de l'établissement scolaire.

Des copeaux de bois sont déposés dans certains endroits de la récré. Un moyen de conserver l'eau de pluie. © Radio France - Virginie Vandeville

Une cour pensée par les écoliers

Ainsi dans cette cour, on retrouvera à la rentrée "des petits parcours de motricité, une fontaine. Cela correspond aux souhaits des élèves qui ont vraiment voulu que l'on reste dans des matériaux très naturels comme du bois. Alors on n'a pas installé la piscine. On n'a pas pu aller jusqu'au bout peut-être de leur rêve", ajoute la directrice. Il y aura bien sûr toujours les incontournables d'une cour de récré comme une marelle, ou encore un terrain de foot.

Mais la grande nouveauté reste ces espaces verts dans cette cour, "c'est un retour à la nature. Même si on a des parcs à Dijon, c'est bien d'avoir une cour végétalisée. Et puis à l'automne, les élèves aideront à planter des arbres fruités. Et puis on espère que cela va leur faire prendre conscience de l'importance de l'écologie et de la nature", assure Ingrid Piccioli, une institutrice.

De l'eau conservée

Ici, on joint l'utile à l'agréable car si la nature est là, l'idée ici est aussi de conserver l'eau de pluie. Des copeaux de bois ont été disposés autour des arbres, tout comme des pavés drainants. "L'eau va s'infiltrer dans le sol. Au lieu d'être envoyée dans le réseau et que cela parte en station d'épuration, l'eau va rester dans le sol et nourrir la végétation de la cour", précise Franck Genelot, directeur de l'aménagement d'espaces publics à la métropole de Dijon.