Un Breton remporte le concours Lépine 2023 pour son innovation pour fauteuil roulant

Un grand bravo à Colin Gallois. Ce jeune homme originaire de Rennes vient de remporter le prestigieux concours Lépine à Paris. Avec son équipe EPPUR et notamment son associé Lancelot Durand, ils ont imaginé un système de freinage pour fauteuil roulant. Une invention appelée "Dreeft" qui permet à la personne en fauteuil de ne plus utiliser ses mains et ses avant-bras pour freiner.

Une invention qui a remporté le Prix du Président de la République au concours Lépine 2023, ainsi que la médaille d’or du prix de la Médecine et du Sport et la médaille d’or du prix de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Le coût de cette installation est de 2000 euros. Une étude clinique est lancée pour qu'une demande de prise en charge par la Sécurité sociale soit possible.