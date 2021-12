Coronavirus : un Breton retrouve sa famille au Japon après deux ans sans les voir

Habiter à l'autre bout du monde et ne pas voir sa famille pendant deux ans à cause du Covid-19. C'est l'histoire de Stéphane, originaire de Saint-Malo. Mais l'attente se termine enfin pour ce consultant en innovation. Il a décollé ce vendredi 24 décembre en direction du Japon.

Photos, appels et messages. Depuis deux ans, Stéphane ne voit sa vie de famille qu'à travers des écrans. Son épouse est japonaise et habite à Tokyo avec leur fille de 20 ans tandis que lui, réside à Saint-Malo en Bretagne. Mais l'attente se termine enfin pour ce consultant en innovation. Il a décollé depuis Paris ce vendredi 24 décembre : "je suis soulagée d'avoir enfin réussi à trouver à une solution", détaille-t-il.

Un premier voyage était programmé début décembre mais arrivé à la porte de l'embarquement, l'accès à l'avion lui a été refusé pour un papier administratif manquant : "à ce moment-là, ça a vraiment été la douche froide. J'avais l'impression que ce n'était pas réel, je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait."

Quinze jours d'isolement avant de voir sa famille

Procédure oblige, avant de pouvoir serrer sa femme et sa fille dans ses bras, le Malouin va devoir passer quinze jours en isolement dans une chambre d'hôtel : "oui c'est frustrant parce qu'on ne pourra pas faire Noël ni le Nouvel an mais au moins je suis dans le même pays qu'elles", souligne-t-il. D'ailleurs, Stéphane sort de quarantaine pile à temps pour assister à un grand évènement de la vie de sa fille : "au Japon, les jeunes sont considérés adulte à l'âge de 20 ans, alors toute une cérémonie [ndlr : nommée Seijin Shiji en japonais] est organisé pour ce passage un peu sacré. C'est le 11 janvier, je sors d'isolement le 8. C'est parfait, ça fait trois ans que j'attends ça. En plus ça me permettra de voir toute la famille car nous allons nous réunir pour l'occasion."

"Au niveau du mental ça n'a pas été facile" - Stéphane

Stéphane savait qu'avec son métier il serait amené à beaucoup voyager et à être loin de sa famille mais jamais il n'aurait pensé passer deux ans loin de ses proches : "au niveau du mental ça n'a pas été facile. C'est vivre constamment dans l'incertitude et ce n'est pas toujours facile à accepter", confie-t-il. Questionné sur comment il envisage son futur dans un monde où l'épidémie ne semble pas s'apaiser, Stéphane veut être optimiste. Cette fois-ci, il a obtenu un visa de trois mois mais espère bien pouvoir en obtenir un autre, plus long, pour passer plus de temps avec sa famille.