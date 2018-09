Coudekerque-Branche, France

Raviver des peintures, reboucher un trou ou changer une tapisserie…. souvent les habitants sont démunis et ne savent pas comment s'y prendre. Et ils n’ont pas les moyens de faire appel à un professionnel. Il y avait donc un besoin surtout dans les quartiers prioritaires, explique Vincent Pessemier, de la ville de Coudekerque-Branche : "Il y a une demande des habitants. Il y a une demande de sortir un peu de son milieu ordinaire, par la valorisation de son intérieur. Il y a aussi une demande d'apprentissage de techniques du bâtiment, simples, pour permettre de refaire son logement."

Cela permet de prendre confiance en soi, quand on n'a jamais bricolé.

Perceuses, ponceuses, et autres kits peinture ou tapisserie sont disponibles gratuitement à la bricothèque des compagnons bâtisseurs. © Radio France - Matthieu Darriet

Le bricobus propose donc des outils, dans sa bricothèque, mais pas seulement raconte Nordine Farrak, des compagnons bâtisseurs : " On propose des chantiers d'auto-réhabilitation accompagné et des cours de bricolage. La conditions, c'est de mettre la main à la pâte. On ne fait pas à la place, on fait avec."

Dans 100% des cas, les gens se rendent compte, à la fin du chantier, qu'ils savent faire.

Ainsi un des premiers chantiers a été la réhabilitation des locaux des Restos du cœur, avec les bénéficiaires, qui vont pouvoir ensuite utiliser, chez eux, les techniques apprises.