Un brouillage de fréquences occasionne des retards à l'aéroport Nice Côte d'Azur

Depuis ce dimanche matin, un brouillage de fréquences entre la tour de contrôle de l'aéroport Nice Côte d'Azur et les pilotes occasionnent des retards sur l'ensemble du trafic aérien.

Les voyageurs vont devoir faire preuve de patience, depuis ce matin, un brouillage de fréquences entre la tour de contrôle de l'aéroport Nice Côte d'Azur et les pilotes occasionnent des retards sur l'ensemble du trafic aérien. 240 vols sont prévus ce dimanche à l'aéroport Nice Côte d'Azur en cette fin de vacance de la Toussaint.

L'aéroport Nice Côte d'Azur indique qu'il y a entre 30 et 35 minutes de retard pour l'ensemble des vols au départ et à l'arrivée de Nice mais un voyageur, nous précise ce soir que le départ à 17 heures de son vol n°4067 Paris Orly- Nice est finalement estimé à 20h30. À cette heure-ci, aucune annulation n'est envisagée selon l'aéroport Nice Côte d'Azur. L'aéroport Nice Côte d'Azur s'excuse pour la gêne occasionnée et indique qu'il y aura à l'arrivée des passagers des équipes mobilisées pour la livraison des bagages.

Une enquête du service de la délégation aérienne devra permettre de connaître l'origine de ces retards.