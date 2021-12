Un bruit permanent perturbe certains habitants de Gluiras en Ardèche

Cela fait plus d'un an et demi que ça dure, sur la place de la mairie de Gluiras en Ardèche, un son perturbe quelques habitants du village. C'est une sorte d'ultrason avec des variations. Le maire a demandé à l'Agence Nationale des Fréquences de se rendre à Glurias pour faire des mesures.

Dans ce village perché dans la montagne ardéchoise, les nouveaux arrivants comme Déborah recherchent le calme et la sérénité mais depuis son emménagement au mois d'octobre, elle entend ce petit son qui varie en intensité en fonction du lieu où elle est située. Depuis son arrivée, elle entend comme un sifflement lorsqu'elle sort de chez elle, "à l'intérieur de la maison, c'est vrai que cela atténue un petit peu, mais dès que nous sommes à l'extérieur, ça devient assourdissant, ça en devient prenant au niveau de la tête et c'est encore pire dans le jardin. Moi j'ai pas de maux de tête mais mon conjoint : oui".

Devant la maison aux volets blancs le volume sonore est plus élevé © Radio France - Lucile Auconie

D'où vient ce son ?

Depuis plus d'un an et demi, personne n'a encore trouvé l'origine de ce phénomène. Plusieurs hypothèses, cela pourrait être dû à des nœuds électromagnétiques, des ondes qui s'entrechoquent. Selon le Maire de Glurias Ali-Patrick Louahala, cette jonction des fréquences magnétiques pourraient venir d'un hotspot wifi, de l'antenne de télécommunication. Il précise "pour le savoir, l'Agence Nationale des Fréquences va faire plusieurs mesures. On doit vérifier toutes les hypothèses. Au début on pensait que ça venait de la chaufferie collective car l'apparition du son est arrivée peu de temps après qu'elle ait était mise en service. Finalement l'été suivant, le bruit persiste, donc là on s'est dit que c'était forcément autre chose."

Des démarches entreprises pour connaître l'origine de ce son

Alors le Maire de Gluiras a entrepris des démarches pour demander à l'Agence Nationale des Fréquences de faire la lumière sur ce qui crée cette perturbation. Les agents de l'ANF devraient revenir faire des mesures d'ici quelques semaines. Deux associations dont EHS France (spécialisée dans l'électro-hypersensible) s'y sont rendues ce jeudi 23 décembre et ce dimanche 26 décembre, pour faire des mesures et essayer de comprendre son origine.

Le porte parole de l'association Stop Linky 5G Drôme Ardèche, Pascal Lorente a bien constaté ce bruit sur la place de la commune et s'interroge "ce sifflement est perturbant, dans la mesure où il est lancinent mais surtout pour les personnes électrosensibles, car elles peuvent ressentir de manière extrêmement désagréable toutes les ondes électromagnétiques." En mai 2020, l'Agence Nationale des Fréquences a procédé aux premières mesures. De nouveaux relevés doivent être réalisés dans les semaines à venir.