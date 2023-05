Un buraliste à Hombourg-Budange devient "commerçant d'utilité locale" avec de multiples services de proximité

"De plus en plus de personnes viennent dans mon bureau de tabac". Jean-Michel Sévérini peut avoir le sourire. Cet ancien routier a racheté un ancien bureau de tabac à Hombourg-Budange en 2018. Ces derniers mois, après une rénovation pour plus de 100 000 euros, son tabac est aussi une épicerie ou encore une bijouterie. Jean-Michel sert des cafés et aide les usagers dans leurs démarches administratives. Pour cette rénovation, Jean-Michel a profité de près de 40 000 euros d'aides de l'Etat.

"Je sais que je peux toujours compter sur lui, sourit un sexagénaire du village. Pour récupérer ma baguette un dimanche par exemple. Il m'aide pour faire mes impôts en plus. C'est un bosseur !" Dans cette commune de 500 habitants, ce buraliste aux allures de commerces de proximité soulage les habitants : "Cela aide, les personnes âgées qui n'ont pas les moyens pour avoir une voiture", note Emmanuel, un habitant de Hombourg-Budange. "En fait, un commerce de proximité, c'est vraiment utile et important."

Le retour du lien social

Chez le buraliste, certains habitants ont désormais leurs habitudes comme Marie-Estelle. "Je viens boire mon café, ce n'est pas mon buraliste, c'est une seconde famille. On revoit des gens, on fait de belles rencontres." "C'est une fierté", explique Jean-Michel Sévérini, le gérant. "On voit que depuis, je me suis diversifié, nos clients sont beaucoup plus contents et c'est surtout, on a ramené un lieu de convivialité."

Pour Philippe Coy, président de la Confédération nationale des buralistes, présent lors de cette inauguration, cette diversification est "une nécessité" pour les buralistes notamment en Moselle. "Quand on est buraliste, bien évidemment, ici, dans le département de la Moselle, nous sommes confrontés à ce marché parallèle qui a depuis des années déséquilibré l'offre. Mais au-delà de cette problématique, c'est l'évolution du commerce d'être au cœur des territoires." Ce président l'assure, ces commerces réalisent un travail digne du "service public" là où ces mêmes services publics se raréfient dans ces milieux ruraux.