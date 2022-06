Pouvoir d'achat : des consommateurs, prêts à acheter des cigarettes à crédit

Alors que l'inflation grimpe à 5,2% ce mois de mai, de plus en plus de Nancéiens demandent d'acheter à crédit leurs cigarettes. Un buraliste nancéien refuse de vendre ses cigarettes à crédit, malgré la demande en hausse.

Déposer sa carte d'identité pour obtenir un paquet de cigarettes. Une pratique qui augmente de plus en plus avec la "conjoncture économique actuelle" selon Jean-Pierre, buraliste depuis une dizaine d'années à Nancy . "A partir du 15 du mois, les gens n'ont plus un rond ! Ils galèrent même pour acheter des clopes !" lâche-t-il.

La maison ne fait pas crédit

Face à la demande en hausse, Jean-Pierre, avec une coupe de cheveux en crête en a eu assez. "On paye nous-mêmes nos propres cigarettes, on va pas faire crédit à des gens qu’on connaît pas." Depuis quelques semaines, il a affiché une pancarte indiquant "la maison n'accepte pas de crédit" pour stopper cette pratique.

Un phénomène qui ne se cantonne pas à ce bureau de tabac. A quelques mètres, Jamir Alkim doit, lui aussi, faire face à ce type de demandes. "Des clients viennent même me demander des cigarettes au détail, car ils n'ont plus d'argent."

Ce n'est plus seulement le SDF, ça touche tout le monde

Ce qui frappe ce buraliste, c'est la diversité des profils. "Ca touche de plus en plus de monde. Ce n'est pas seulement les SDF et les gens en précarité," affirme-t-il. "J'avais un client, habillé tous les jours en costard cravate qui m'achetaient, tous les deux jours, trois paquets de cigarettes. Et une fois, il m'a demandé de faire un crédit.", se souvient-t-il.

Durant la formation dédiée aux buralistes, il est rappelé que la vente à crédit est illicite.