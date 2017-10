Un bureau d'aide psychologique pour les étudiants de Corte

Les étudiants corses bénéficient désormais d'un bureau d'aide psychologique. Le BAPU, bureau d'aide psychologique universitaire, a été inauguré ce jeudi à Corte. Sans avance de frais, il propose un rendez-vous rapide avec un psychologue, une assistante sociale ou un médecin.

Les professionnels l'attestent, durant les études les difficultés peuvent être multiples, isolement, repli sur soi du à une rupture amoureuse, éloignement familial, période d'examen ou encore précarité et problèmes financiers.

Porté par l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Haute-Corse (ADPEP) en partenariat avec l’Université de Corse, le BAPU permet aux étudiants d’obtenir un rendez-vous rapide et sans avance de frais avec un psychologue. Il offre ainsi une meilleure prise en charge des étudiants via, notamment, des échanges directs entre l’assistante sociale de l’université et des médecins.

Espace de parole

Le BAPU est un lieu d'échange, un espace de parole, de prévention et de soins pouvant prendre la forme de consultations psychologiques ou psychiatriques ponctuelles, de suivis psychothérapeutiques ou de psychothérapies.

Ouvert depuis janvier 2017, le BAPU, Bureau d’Aide Psychologique Universitaire a été inauguré jeudi 5 octobre - Capture d'écran Google map

Les BAPU pratiquent le diagnostic, le traitement à titre préventif et curatif. Les consultations soumises au secret professionnel s’effectuent sur l’initiative libre et personnelle des patients ou éventuellement sur prescription. Les consultations sont financièrement prises en charge en intégralité par l’assurance maladie sur présentation de la carte vitale, de la carte d’identité et de la carte d’étudiant.

Une trentaine de consultations régulières

Ouvert depuis janvier dernier, une trentaine d'étudiants a déjà eu des consultations régulières à Corte. Ce bureau d'aide psychologique universitaire propose sans avance de frais, un rendez-vous rapide avec un psychologue, une assistante sociale ou encore un médecin.

Pascal Vivarelli, président de l'ADPEP2B, "la population étudiante est atteinte du même mal que l’ensemble de la population" Copier

L’action du BAPU se traduit par une démarche d’écoute, d’accompagnement, sous forme d’aide psychologique ou de suivi médical psychiatrique pour les étudiants qui en font la demande, quand ils se confrontent sur le plan personnel et au niveau de leurs études à des difficultés qui s’accentuent à cette étape de leur vie où leurs parents s’effacent et dans un environnement social transitoire en terme de construction d’identité. Les axes du projet de soin individualisé sont définis par le soignant avec l’étudiant afin que ce dernier puisse co-construire son parcours de soin au BAPU.

De plus en plus d'étudiants corses en difficulté

Sophie Rossi est assistante sociale à l’université de Corse depuis sept ans et elle voit aujourd’hui une différence au niveau de la population qu’elle reçoit, la proportion d’étudiants corses en difficulté augmente tout doucement confie-t-elle.

Sophie Rossi, assistante sociale, "la proportion d’étudiants corses en difficulté augmente tout doucement" Copier

Le BAPU de Corte est situé à l’intersection du Cours Paoli et de la Rue Colonel Feracci, il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.